News in French: Murder of Monique Lejeune, Family Drama, and More

This news text covers various topics, including the murder of Monique Lejeune, family drama, and the return of "Faites Entrer l'Accusé" on RMC Story. It also includes a summary of the episode of "Demain nous appartient" and "Un si grand soleil" for the 15th of May 2026.

Le 8 février 2003, Monique Lejeune , une quinquagénaire sans histoire, a été retrouvée morte par un voisin dans l'allée de sa maison, à Coulogne dans le Pas-de-Calais.

Elle a été tuée de cinquante-huit coups de couteau, après une visite du soir du meurtre de Béatrice Matis, première femme de Claude Lejeune. Un mois plus tard, les enquêteurs ont découvert que Monique et Béatrice ne se sont pas entendues. La chroniqueur historique Dominique Rizet se livre sur sa carrière dans l'émission "Faites Entrer l’Accusé".

"Faites Entrer l’Accusé" a-t-il fait un meilleur score que Rachid M'Barki pour le retour des inédits sur RMC Story ? Notre sélection des 5 épisodes époque Christophe Hondelatte à voir absolument !

"Faites Entrer l’Accusé" revient sur l'affaire Jean-Pierre Treiber/Géraldine Giraud. Enquêtes criminelles (W9) : zoom sur l'affaire Sylviane Fabre, à laquelle a été mêlé (malgré lui) Xavier Dupont de Ligonnès. Vous ne savez toujours pas quoi regarder après Animal Kingdom sur Netflix ? Voici les suggestions des lecteurs de Télé-Loisirs !

Un si grand soleil en avance : Jérémy en garde à vue, Claudine menacée par Atlan… Le résumé de l'épisode 1923 du vendredi 15 mai 2026. Demain nous appartient en avance : Soizic gravement blessée, Diego complice d'un vol, Damien renié par Philippine ! Le résumé de l'épisode 2205 du vendredi 15 mai 2026





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