News highlights from the farewell 'Gaël and Friends' party

A recap of the main takeaways from the 'Gaël and Friends' farewell party featuring Amélie Oudéa-Castéra, Nikol Pashalidze, Matt Pokora, Novak Djokovic, Jo Wilfried Tsonga, and Martin Solveig.

Amélie Oudéa-Castéra et Nikola Karabatic se saluent en tribunes lors de la soirée d'adieu de Gaël Monfils, 'Gaël and Friends'. Matt Pokora a assuré le show pour son pote Gaël Monfils, trois jours avant le coup d'envoi de Roland-Garros 2026.

Une rencontre sans pression à Roland-Garros, c'est rare. Moment de complicité entre Novak Djokovic et Jo Wilfried Tsonga lors de la soirée 'Gaël and Friends'. Martin Solveig était aux platines pour mettre l'ambiance sur le court Philippe Chatrier lors de la soirée d'adieu de Gaël Monfils.

Un déchet simple, 'Je ne désherbe plus jamais mes graviers', a fait ce qu'aucun produit n'avait réussi en 10 ans, lavais mon carrelage avec ce produit chaque semaine... et c'est de sa faute si les fourmis revenaient toujours chez moi





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