News Highlights: Et si on se rencontrait ?, coups de foudre, gros blancs, et plus encore

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Coups de foudre, gros blancs … Les premières images de Et si on se rencontrait ? , l'émission de dating autour des relations virtuelles. De nombreux Français sont inscrits sur des sites, des forums de discussion ou des applications de rencontre.

La chaîne a suivi plusieurs d’entre eux, au moment où ils décident de voir «en vrai» la personne avec qui ils échangent en ligne. Pour accompagner ce moment-clé de la relation, la chaîne a réuni ces amoureux virtuels dans un château romantique. A la suite de cette première rencontre, les prétendants devront choisir de poursuivre le rendez-vous en passant le week-end ensemble, ou de mettre fin à la relation.

Anita (Secret Story 2025) participe à une émission de M6 ce samedi 13 septembre... qu'elle a tournée il y a plusieurs années ! Cyril Hanouna annonce la mort d'Armando, vu dans Et si on se rencontrait il y a quelques jours à peine. Et si on se rencontrait ? : où en sont aujourd'hui Jonathan, Débora, Taiana, Rafael, Malaga et Mélissa ?

Et si on se rencontrait ? : Malaga multiplie les mensonges pour séduire Mélissa, les internautes hilaires. Juste envie de te bouffer... : un candidat de Et si on se rencontrait tente un poème osé pour séduire sa prétendante.

Et si on se rencontrait ? : les candidats étrangers paient-ils leur billet d'avion ? La diffusion a été néfaste pour moi : Nathan (Et si on se rencontrait ? ) dénonce le montage «horrible» de l'émission.

Mon image a été ternie : Giulia (Et si on se rencontrait ? ) revient sur les violentes critiques qu’elle a subies et ses conséquences sur sa vie amoureuse. Downton Abbey : La reine d'Angleterre n'aimait pas la série, mais cette personne de la famille royale n'a jamais manqué un seul épisode. Off Campus : Quel âge ont les acteurs ?

La créatrice répond à la polémique sur le casting de la série. 3 séries à voir sur Netflix après Berlin, en attendant le nouveau spin-off de La Casa de Papel





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