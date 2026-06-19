News Highlights: Blaze the Pointer, Choueps the Cat, and More

A new episode of 'Animaux à adopter' features Blaze, a 13-year-old Pointer dog, and Choueps, a 2-month-old kitten. Also, Sandrine Arcizet discusses the disappearance of a beloved pet and Sandrine Arcizet and Élodie Ageron share their friendship. The show returns to TMC and CStar, and there's a shocking revelation in 'Zodiaque'.

Pour ce nouvel épisode, direction Pornic où l'équipe rencontre Blaze, un croisé pointer de 13 ans, en box à la SPA depuis 8 longues années.

Ce sera aussi l'occasion d'assister à un très joli coup de coeur entre Choueps, une petite chatte de 2 mois et Sabine, sa nouvelle maîtresse. Enfin, comment Emilie et Jade vont braver les petits crocs de Tic, un cairn terrier peu commode qui n'a pas très envie de prendre un bain ?

Elle laisse un vide immense : Sandrine Arcizet (Animaux à adopter) pleure la disparition d'un être cher Sandrine Arcizet et Élodie Ageron (Animaux à adopter) se confient sur leur amitié : 'J'ai peur qu'on soit séparées un jour' Animaux à adopter : L'émission de Sandrine Arcizet et Élodie Ageron bientôt de retour ! Voici à quelle date Après TMC, l'émission de Sandrine Arcizet et Élodie Ageron arrive aussi sur CStar grâce à un accord inédit Sandrine Arcizet se confie sur le retour d'Animaux à adopter sur TMC : 'Personne ne voulait que l'émission s'arrête' Surprise !

Trois mois après l'arrêt de C8, cette émission que vous adorez revient sur une autre chaîne Zoï Séverin (Stella) réagit à la révélation choquante à la fin du premier épisode Si vous aimez Off Campus, voici dans quel ordre chronologique lire les livres d'Elle Kennedy dont la série est adaptée Exclu. Demain nous appartient : Jennifer Lauret et Kamel Belghazi dévoilent les raisons pour lesquelles vous ne les voyez que rarement ensemble dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient en avance : Émilie rompt avec Karim, Victor a-t-il tué Arthur ?

Leïla s'en va... Le résumé de l'épisode 2230 du vendredi 19 juin 202





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