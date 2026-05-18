NEWS HIGHLIGHTS

Ahead of Cannes Film Festival, France is discussing the impact of Canal+ boycott by Canal+ CEO, the decrease in contraceptive pill sales in France, the agricultural trade crisis, a teenage murder investigation in Nantes, the upcoming Eurovision Song Contest in Vienna, and the new law to prevent releasing offenders in case of sexual violence.

L'atmosphère féérique du Festival de Cannes bruisse d'un vent de révolte cette année. Le patron de Canal+, grand mercantiliste du cinéma français, menace de boycotter les 600 signataires d'une tribune anti-Bolloré publiée dans Libération.

Le cinéma français peut-il se passer de Canal+ ? On pose la question à Magali Rangin, cheffe du service culture et people de BFMTV.com. Les ventes de pilules contraceptives ont baissé de 4% en 2025, selon le baromètre Open Health pour NéreS. Une tendance observée depuis plusieurs années.

Pourquoi les Françaises délaissent-elles ce moyen de contraception ? On pose la question à Margaux de Frouville, cheffe du service santé de BFMTV. Depuis le 8 janvier, la France a suspendu l'importation de fruits et légumes traités avec certains pesticides. Les produits venant d'Amérique du Sud sont directement visés.

Alors, risque-t-on de manquer de mangues ou d'avocats ? On pose la question à Arthur Quentin, journaliste à RMC conso. Une nouvelle fusillade sous fond de trafic de drogues a fait un mort à Nantes ce jeudi 14 mai. Un adolescent de 15 ans a été tué, deux autres sont blessés.

Que sait-on exactement sur les circonstances de ce drame ? On pose la question à Paul Conge, journaliste au service police-justice de BFMTV. Vienne accueille la 70e concours de l'Eurovision du 12 au 16 mai. Une édition scrutée à la loupe après plusieurs accusations de fraude l'an dernier.

Les organisateurs ont donc adopté un nouveau règlement. Quelles sont les règles de cette édition 2026 ? On pose la question à Yanis Chouiter, journaliste à BFM et envoyé spécial à Vienne en Autriche





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