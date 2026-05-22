News headlines: New report on supermarket-supplier relations; China to produce cars in France; Iran's war strategy and tax threats; small French business success story, and more

This news summary includes various topics such as supermarket-supplier relations, international investment, industrial production, and domestic issues. It also highlights the impact of global events like China-Iran tensions, the conflict in Ukraine, and corporate restructuring. The summary focuses on recent news and key developments rather than detailed, historical context.

Carrefour, Leclerc, Auchan... Une commission d’enquête sénatoriale a passé au crible les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs. Le rapport publié le 21 mai dénonce des pratiques prédatrices de certaines enseignes.

Alors les supermarchés pratiquent-ils des marges abusives en rayon? La réponse de Stéphanie Coleau. Les pays européens se livrent une compétition féroce pour attirer les entreprises du monde entier. Depuis 7 ans, la France est le pays qui en capte le plus d’investissements étrangers.

Pour 2025, le cabinet EY recensé 852 projets d’implantation ou d’extension sur le sol français. La France attire-t-elle toujours autant les investisseurs étrangers? La réponse de Stéphanie Coleau. Pour la première fois, des voitures chinoises vont être produites en France.

Le constructeur Stellantis a annoncé qu’il allait fabriquer des modèles de la marque Dongfeng dans son usine de Rennes. Pourquoi Stellantis ouvre-t-il ses portes au constructeur chinois? La réponse de Stéphanie Coleau. Après plus de 80 jours de guerre, l’Iran utilise toujours le détroit d’Ormuz comme un levier de forhandicmovimocials.

Les navires marchands sont bloqués et sujets à un péage. L’Iran menace maintenant de s’en prendre aux câbles sous-marins. L’Iran peut-il taxer Internet? La réponse d’Erwan Morice.

L’entreprise française Urgo passe le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’entreprise familiale de Bourgogne vive une véritable success story plus d’un siècle après sa création. Comment explique-t-on son succès? La réponse de Paul Louis.

Tisanes, bonbons, biscuits... Tous ces produits ont des variantes au CBD. Une substance illégale, proche du THC présent dans le cannabis. Signe de leur succès ils représentent jusqu’à 40% des ventes de certaines boutiques spécialisées.

Mais depuis le 15 mai, ils sont interdits à la vente en France. Pourquoi cette interdiction est-elle entrée en vigueur? La réponse de Stéphanie Coleau. L’entreprise française Eurenco affiche un bilan exceptionnel.

Elle produit des poudres pour l’industrie de défense et profite à plein régime à la course au réarmement lancée après l’invasion russe en Ukraine. Son chiffre d’affaires a doublé en 5 ans. Mais elle doit faire face à des problèmes de dialogue social et d’approvisionnement. La croissance de l’entreprise va-t-elle caler au plus mauvais moment?

La réponse de Stéphanie Coleau. Le SMIC va être revu à la hausse le 1er juin. Pour un poste à temps plein, un salarié touchera 34 euros de plus chaque mois. Mais cette petite augmentation est le signe d’une économie qui patine.

Pourquoi la revalorisation du SMIC n’est pas forcément une bonne nouvelle? La réponse de Stéphanie Coleau. Ils sont 810 en France et leur nombre ne cesse de grimper. Notre pays compte de plus en plus de traders millionnaires.

Ces spécialistes de la finance voient leur rémunération exploser ces dernières années. Comment expliquer cette hausse? La réponse de Stéphanie Coleau. Les deux plus gros constructeurs de consoles, Sony et Nintendo ont décidé de revoir à la hausse leur prix de vente.

Les joueurs devront bientôt débourser quelques dizaines d’euros de plus pour acheter une Playstation 5 ou la Nintendo Switch 2. Pourquoi les deux géants japonais ont-ils pris cette décision? La réponse de Stéphanie Coleau.

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