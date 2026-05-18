News Headlines: Jakub Jan Konkel - Polonais, arrêt à Harwich avec de la cocaïne, trafic à Marseille,apun-Cassoulet de Bagayoko et plus

Le voyage du Polonais Jakub Jan Konkel, arrêté pour trafic de stupéfiants en Angleterre, plusieurs cas à différents coins de la France et des infos sur l'Atalante. Une actualité pour chaque jour!

Jakub Jan Konkel, un Polonais de 40 ans, a été arrêté en septembre 2025 par des agents des douanes à Harwich, en Angleterre, transportant une grande quantité de cocaïne dissimulée dans un Loading de vêtements.

Il a accepté de transporter la drogue en échange d'une rémunération de 4.500 euros et a finalement plaidé coupable. Il a été condamné à 13 ans et six mois de prison. Un autre trafic à Marseille: Félix Bingui, présumé chef du clan Yoda, jugé pour trafic de stupéfiants, tandis que Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, dément être un non-sujet dans les polémiques liées à son œuvre figurative d'Emmanuel Macron.

L'avocat de Laëtitia partage son histoire d'empoignage, de torture et de viols tandis que le patron de Canal+ est critiqué pour sa réaction. Enfin, l'Atalante continue avec des excuses de Griezmann et un profil d'origine marocaine à suivre





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