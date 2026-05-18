News Headlines: Gas Prices in France Highest Since the Middle East Conflict, Drone Strike in the Gulf, Trump's Warning to Iran

This news article provides an update on the escalating tensions between the U.S. and Iran, the high gas prices in France, and a drone strike in the Arabian Gulf.

EN DIRECT Guerre au Moyen-Orient : Le prix de l’essence au plus haut en France depuis le début du conflit…Des frappes israéliennes au Liban ont tué dimanche sept personnes, dont un chef du Jihad islamique palestinien, malgré une nouvelle prolongation de la trêve.

Et selon un responsable militaire israélien, le Hezbollah a tiré environ 200 projectiles sur Israël et sur les troupes israéliennes au Liban au cours du week-end. Le prix de l’essence en France était dimanche au plus haut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le litre de SP95-E10 s’affichait en moyenne à 2,046 euros par litre, soit environ 33 centimes de plus que le 27 février, d’après un calcul de l’AFP réalisé sur les prix rapportés par quelque 7.206 stations à un site gouvernemental. Le SP98 atteignait 2,139 euros le litre, selon une moyenne sur 7.218 stations, une hausse d’un peu plus de 31 centimes par rapport à la même période.

Quant au gazole, carburant le plus consommé en France, il était à des niveaux élevés, à 2,145 euros par litre mais loin de son plus haut, à 2,387 euros, début avril, selon des chiffres rapportés sur quelque 9.456 stations. Le président américain a prévenu dimanche sur sa plateforme Truth Social qu’il « ne restera plus rien de l’Iran » si Téhéran ne signait pas un accord avec les Etats-Unis.

« Pour l’Iran, le temps presse, et (les Iraniens) feraient mieux d’agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d’eux », a menacé le locataire de la Maison-Blanche. Des frappes israéliennes au Liban ont tué dimanche sept personnes, dont un chef du Jihad islamique palestinien, malgré une nouvelle prolongation de la trêve. Et selon un responsable militaire israélien, le Hezbollah a tiré environ 200 projectiles sur Israël et sur les troupes israéliennes au Liban au cours du week-end.

Les Emirats arabes unis ont dénoncé la frappe de drone ayant provoqué un incendie aux abords de la centrale nucléaire de Barakah, dans l’ouest du pays, sans toutefois en attribuer l’origine. Le prix de l’essence en France s’affichait dimanche au plus haut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, tant sur le SP95-E10 que sur le SP98, à l’heure où les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis ne présagent pas d’une issue rapide.

Donald Trump a prévenu dimanche sur sa plateforme Truth Social qu’il « ne restera plus rien de l’Iran » si Téhéran ne signait pas « rapidement » un accord avec les Etats-Unis





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