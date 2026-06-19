News headlines

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40°C dehors, 38°C en classe. Avec la canicule, les écoles se transforment en bouilloires. Des centaines d’écoles et de collèges ont décidé d’aménager leurs horaires, en fermant l’après-midi par exemple.

Mais avec le dérèglement climatiques, ces vagues de chaleurs sont vouées à se multiplier, alors il faut désormais imaginer de nouvelles écoles. Invité du Titre à la Une: Amaury Fievez, ingénieur. Il travaille sur l’adaptation des écoles au changement climatique.

« On l’a signé à Versailles » : au-delà du symbole et du faste de la signature de cet accord, quel est l’avenir du détroit d’Ormuz ? Le 17 juin 2026, les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord de paix prévoyant notamment la réouverture du détroit d’Ormuz. Depuis plusieurs mois, cette voie maritime stratégique, par laquelle transite une part importante du pétrole mondial, était au cœur des tensions entre les deux pays.

La reprise du trafic est accueillie avec soulagement par les marchés et les grands pays importateurs de pétrole. Mais derrière cette réouverture se posent encore de nombreuses questions : qui contrôle réellement le passage des navires, comment s’organise la circulation dans le détroit et quels États ont le plus à gagner de ce retour à la normale ?

Invité du Titre à la Une: Olivier Lasmoles, officier de réserve opérationnelle de la Marine nationale, professeur de droit maritime à la SKEMA Business School. Le 16 juin 2026, pour son entrée dans la Coupe du monde face au Sénégal, l’équipe de France s’est imposée 3 buts à 1. Longtemps discret et critiqué pour sa prestation, Kylian Mbappé a finalement fait basculer la rencontre en inscrivant un doublé dans la dernière demi-heure.

À 27 ans, le capitaine des Bleus continue d’occuper une place à part dans le football français. Star mondiale sur le terrain, il est aussi régulièrement au cœur des débats pour ses prises de position publiques, qu’elles concernent la politique, le racisme, les violences policières ou encore la gouvernance du football. Entre performances sportives, leadership et exposition médiatique, Kylian Mbappé est devenu bien plus qu’un simple joueur de football.

Invité du Titre à la Une: Valentin Jamin, journaliste chez RMC Sport. 23 mesures appliquées sur 82 : en pleine affaire Lyhanna, pourquoi la Ciivise étrille le gouvernement sur la protection des enfants Le 15 juin 2026, la CIIVISE a remis son bilan sur la mise en œuvre de ses recommandations pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Trois ans après son rapport fondateur de 2023, la commission estime que seule une minorité de ses 82 préconisations a été pleinement appliquée. 23 mesures seulement sont aujourd’hui effectives, soit 28 % du total.

La commission appelle l’État à accélérer la protection des enfants victimes et à donner une traduction concrète aux engagements pris ces dernières années. Ce rapport intervient dans un contexte de forte mobilisation autour des violences sexuelles sur mineurs, notamment après l’affaire Lyhanna, qui a relancé les débats sur les failles de la protection de l’enfance. Invité du Titre à la Une: Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).

Le 15 juin 2026, les États-Unis et l’Iran ont annoncé un accord de paix visant à mettre fin à plusieurs mois de tensions et d’affrontements au Moyen-Orient. Fruit de négociations menées ces dernières semaines, le texte prévoit un cessez-le-feu ainsi que l’ouverture d’une nouvelle phase de discussions diplomatiques. La signature officielle est attendue le 19 juin à Genève.

Plusieurs sujets restent encore à régler, notamment le programme nucléaire iranien, les sanctions américaines et les garanties de sécurité réclamées par les deux pays. Invité du Titre à la Une: Sébastien Regnault, chercheur, sociologue, politologue, auteur de “La modernité iranienne” aux éditions l’Harmattan. Mais de qui fête-t-on l’anniversaire? Donald Trump organise une soirée de combat de MMA pour les 250 ans des Etats-Unis.

A une date, qui est surtout celle de ses 80 ans. Comment comprendre cet événement? Un grand spectacle sportif, c’est indéniable. Mais réprouvé par la majorité de la population.

Est-ce une excentricité de la présidence Trump? Ou un moment réellement politique? La mise en scène de ce sport violent est-elle au service d’un discours? Invité du Titre à la Une: Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, professeur à Sciences Po et auteur de “Les mots de Trump” (éditions Lefèbvre Dalloz).

Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agressions et harcèlement sexuels : les trois jours qui ont fait basculer le destin d’une idole Le 10 juin 2026, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel après 48 heures de garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire et conteste l’ensemble des accusations





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