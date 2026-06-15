News Headlines

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Le 15 juin 2026, les États-Unis et l' Iran ont annoncé un accord de paix visant à mettre fin à plusieurs mois de tensions et d'affrontements au Moyen-Orient.

Fruit de négociations menées ces dernières semaines, le texte prévoit un cessez-le-feu ainsi que l'ouverture d'une nouvelle phase de discussions diplomatiques. La signature officielle est attendue le 19 juin à Genève. Plusieurs sujets restent encore à régler, notamment le programme nucléaire iranien, les sanctions américaines et les garanties de sécurité réclamées par les deux pays. Invité du Titre à la Une: Sébastien Regnault, chercheur, sociologue, politologue, auteur de ‘La modernité iranienne’ aux éditions l’Harmattan.

Mais de qui fête-t-on l'anniversaire? Donald Trump organise une soirée de combat de MMA pour les 250 ans des Etats-Unis. A une date, qui est surtout celle de ses 80 ans. Alors comment comprendre cet événement?

Un grand spectacle sportif, c'est indéniable. Mais réprouvé par la majorité de la population. Est-ce une excentricité de la présidence Trump? Ou un moment réellement politique?

La mise en scène de ce sport violent est-elle au service d'un discours? Invité du Titre à la Une: Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, professeur à Sciences Po et auteur de ‘Les mots de Trump’ (éditions Lefèbvre Dalloz).

Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agressions et harcèlement sexuels : les trois jours qui ont fait basculer le destin d'une idole Le 10 juin 2026, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel après 48 heures de garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire et conteste l'ensemble des accusations. Dans quatre autres dossiers, il bénéficie du statut de témoin assisté.

Cette décision intervient après plusieurs plaintes déposées ces derniers mois pour des faits présumés commis entre 2008 et 2019. La mise en examen ne préjuge pas de sa culpabilité, mais marque l'ouverture d'une nouvelle phase de l'enquête, désormais conduite par des juges d'instruction. Invité du Titre à la Une: Vincent Vantighem, journaliste police-justice à BFMTV.

L'affaire Rosa : neuf mois avant le meurtre de Lyhanna, les accusations qui auraient pu et dû arrêter Jérôme Barella à temps Le 22 août 2025, la mère de Rosa dépose une plainte pour viols sur sa fille, alors âgée de 11 ans, à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch. Des examens médico-légaux sont réalisés en septembre et octobre 2025. Le dossier n'arrive à la gendarmerie de Fleurance qu'en janvier 2026. Jérôme Barella n'est jamais auditionné.

Le 29 mai 2026, Lyhanna disparaît. Son corps est retrouvé le 4 juin. La mère de Rosa dénonce alors publiquement l'inaction de la justice. Son avocat dépose plusieurs plaintes pour faute lourde contre l'État.

Le 10 juin 2026, le directeur général de la Gendarmerie nationale reconnaît un “échec”. Quelques jours après la découverte du corps de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, de nombreuses associations réclament l'adoption d'une “loi intégrale” contre les violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes. Inspiré des recommandations de la Ciivise, ce texte prévoit une meilleure coordination entre la justice, la police, l'école, les services sociaux et le système de santé pour repérer et protéger les victimes.

Pour ses défenseurs, les failles mises en lumière par l'affaire Lyhanna montrent la nécessité d'une réforme plus globale de la lutte contre les violences sexuelles. Invité du Titre à la Une: Laura Slimani, porte-parole de la Fondation des Femmes.

Mort de Lyhanna: ‘Traiter 70 000 dossiers concernant des mineurs d'ici un mois est strictement impossible’ selon la magistrate Evelyne Sire-Marin Quelques jours après la découverte du corps de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, l'enquête se poursuit tandis que de nombreuses questions émergent sur le suivi judiciaire du principal suspect, déjà visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles. Face aux critiques, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a reconnu des défaillances de l'institution judiciaire, présenté ses excuses à la famille et annoncé une inspection administrative ainsi qu'un réexamen des dossiers de violences sexuelles sur mineurs.

L'affaire relance le débat sur les moyens de la justice et sur sa capacité à traiter rapidement les signalements concernant les enfants. Invité du Titre à la Une: Évelyne Sire-Marin, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.

‘Raël m’a torturée dès le premier soir’: une ancienne adepte raconte l'emprise et l'horreur au sein du mouvement de Claude Vorilhon Comment briser l'omerta d'une secte? De la secte de Raël, on connaît la face visible: l'histoire de la rencontre avec les extraterrestres, la pratique revendiquée de la télépathie, les cérémonies de baptême en plein air. Et il y a ce qu'en racontent les anciens membres





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