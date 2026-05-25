News headlines

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Abandon "brutal" des deux enfants de 4 ou 5 ans au Portugal: entre perte de confiance et traumatismes, comment réduire les conséquences psychologiques d'un tel drame?

Le 19 mai 2026, deux petits garçons français de 4 et 5 ans ont été retrouvés seuls au bord d'une route dans le sud du Portugal. Leur mère et leur beau-père ont été arrêtés le 21 mai. La mère, âgée de 41 ans, vivait à Colmar. Son compagnon, ancien gendarme de 55 ans, avait déjà été condamné pour violences conjugales.

Les enquêteurs tentent désormais de comprendre les circonstances de cet abandon. Cette affaire soulève aussi des questions sur les conséquences psychologiques possibles pour les enfants après une séparation aussi brutale. Invitée du Titre à la Une: Laure Westphal, psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie spécialisée dans les violences contemporaines, notamment dans la protection de l'enfance.

Patrick Bruel, ouverture d'enquêtes, garde à vue, annulation de ses concerts: que risque le chanteur après les nouvelles plaintes à son égard pour viols et agressions sexuelles? Il y a déjà au moins 12 plaintes. Douze plaintes contre Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles. L'une des femmes qui l'accuse: l'animatrice Flavie Flament.

Elle dit avoir été violée alors qu'elle avait 16 ans, à un moment où le chanteur en avait 32. Lui récuse l'ensemble de ces accusations. Quels sont les enjeux judiciaires qui découlent des accusations contre le chanteur? Comment enquêter sur l'ensemble de ces affaires à la fois?

Certaines sont-elles prescrites? Patrick Bruel risque-t-il d'être placé en garde à vue ? Invitée du Titre à la Une: Violaine de Filippis, avocate et co-présidente d'Action Juridique Femmes. À genoux, les mains liées: l'arrestation des militants de la flottille de Gaza qui indigne le monde et embarrasse Israël Le 18 mai 2026, Israël a intercepté au large de Chypre une flottille humanitaire qui tentait de rejoindre Gaza.

Plusieurs militants ont été arrêtés. Des vidéos de l'interpellation ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des militants maintenus au sol, les mains attachées. Des ONG dénoncent des violences pendant l'opération, tandis qu'Israël affirme avoir utilisé des moyens non létaux pour faire respecter le blocus maritime. Cette flottille intervient alors que les organisations humanitaires continuent d'alerter sur la situation à Gaza, marquée par des pénuries alimentaires et médicales.

Invitée du Titre à la Une: Claire Nicolet, responsable des opérations d'urgence de Médecins Sans Frontières. Depuis le 15 mai 2026, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée d'Ebola dans la province de l'Ituri. Au 20 mai, l'OMS évoque près de 600 cas suspects et plus de 130 décès suspects, avec une propagation vers l'Ouganda. L'OMS a déclaré une « urgence de santé publique de portée internationale ».

Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit préoccupé par « l'ampleur et la vitesse » de l'épidémie. Cette flambée est liée à la souche Bundibugyo du virus Ebola, plus rare et pour laquelle il n'existe actuellement ni vaccin homologué ni traitement spécifique. L'OMS estime que le risque mondial reste faible, mais juge la situation très préoccupante à l'échelle régionale.

Invité du Titre à la Une: Yannick Simonin, enseignant-chercheur en virologie à la faculté des sciences de l'Université de Montpellier et à l'Inserm. Dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan Coulom, 10 ans, disparaît lors d'une classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Son corps est retrouvé le 19 mai 2004 près de Guérande, ligoté et lesté d'un parapoi.

Le 19 mai 2026 s'ouvre à Nantes le procès de Martin Ney, un Allemand déjà condamné à perpétuité dans son pays pour plusieurs meurtres et agressions sexuelles sur mineurs. Il est jugé pour enlèvement et meurtre dans l'affaire Jonathan Coulom, mais nie les faits. L'enquête s'est orientée vers lui après plusieurs recoupements avec d'autres affaires criminelles en Allemagne et les déclarations d'un ancien codétenu.

Invitée du Titre à la Une: Marion Garnier, journaliste chez Phare Ouest Productions, rédactrice en chef de l'émission « Non élucidé » diffusée sur T18 et co-auteure de « L'affaire Jonathan Coulom, 22 ans d'enquête » avec Cyrielle Adam aux éditions Dark Side dont la sortie est prévue en juillet 2026. De la guerre des gangs au tribunal: pourquoi Félix Bingui, dit le 'chat', est soupçonné d'avoir dirigé le clan Yoda, autrefois rival puissant de la DZ Mafia Ce 18 mai 2026 s'ouvre à Marseille le procès de Félix Bingui, présenté par les enquêteurs comme le chef du clan Yoda, l'un des principaux réseaux de narcotrafic marseillais.

Le procès doit se tenir jusqu'au 5 juin 2026. Arrêté au Maroc en mars 2024 puis extradé vers la France en janvier 2025, il est poursuivi notamment pour trafic de stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et direction d'une organisation criminell





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