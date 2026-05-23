News Headlines

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Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi 19 mai vouloir proposer une loi sur l’imprescriptibilité des viols sur mineurs. Une loi qu’il espère voir votée "avant la fin du quinquennat" d’Emmanuel Macron, alors que les textes se bousculent au Parlement.

Que sait-on de ce projet de loi ? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. Deux enfants de 4 et 5 ans, originaires de Colmar, ont été retrouvés sur le bord d’une route au Portugal. Recueillis en pleine campagne, ils auraient été abandonnés par leur mère.

Que s’est-il passé? On pose la question à Maxime Brandstaetter, journaliste au service police-justice de BFMTV. Le tournoi de tennis de Roland-Garros 2026 vient de débuter. Mais en coulisses, le torchon brûle entre une vingtaine des meilleurs joueuses et joueurs mondiaux et les organisateurs.

La faute à la répartition des millions d’euros générés par les tournois du Grand Chelem. Les plus grandes stars du tennis vont-elles boycotter Roland-Garros? On pose la question à Anthony Rech, journaliste à RMC Sport. C’est une affaire qui fait tâche.

Édouard Philippe est sous le coup d’une enquête du Parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics. Pourquoi une telle enquête est-elle ouverte contre le candidat à la présidentielle 2027? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. L’Organisation mondiale de la Santé s’inquiète de l’ampleur et de la rapidité de l’épidémie d’Ebola.

La maladie a ressurgi en République Démocratique du Congo. Quelle est la situation dans le plus grand pays d’Afrique centrale? On pose la question à Margaux de Frouville cheffe du service santé de BFMTV. L’atmosphère feutrée du Festival de Cannes bruisse d’un vent de révolte cette année.

Le patron de Canal+, grand argentier du cinéma français, menace de boycotter les 600 signataires d’une tribune anti-Bolloré publiée dans Libération. Le cinéma français peut-il se passer de Canal+? On pose la question à Magali Rangin, cheffe du service culture et people de BFMTV.com. Les ventes de pilules contraceptives ont baissé de 4% en 2025, selon le baromètre Open Health pour NéreS.

Une tendance observée depuis plusieurs années. Pourquoi les Françaises délaissent-elles ce moyen de contraception? On pose la question à Margaux de Frouville, cheffe du service santé de BFMTV. Depuis le 8 janvier, la France a suspendu l’importation de fruits et légumes traités avec certains pesticides.

Les produits venant d’Amérique du Sud sont directement visés. Alors, risque-t-on de manquer de mangues ou d’avocats? On pose la question à Arthur Quentin, journaliste à RMC conso. Une nouvelle fusillade sous fond de trafic de drogues a fait un mort à Nantes ce jeudi 14 mai.

Un adolescent de 15 ans a été tué, deux autres sont blessés. Que sait-on exactement sur les circonstances de ce drame? On pose la question à Paul Conge, journaliste au service police-justice de BFMTV. Vienne accueille la 70e concours de l’Eurovision du 12 au 16 mai.

Une édition scrutée à la loupe après plusieurs accusations de fraude l’an dernier. Les organisateurs ont donc adopté un nouveau règlement. Quelles sont les règles de cette édition 2026? On pose la question à Yanis Chouiter, journaliste à BFM et envoyé spécial à Vienne en Autriche.

"C’est un honneur d’être votre ami" : entre rapprochement et rivalité, la visite de Donald Trump à Pékin sous tension Prostitution forcée, viols conjugaux, menaces: le calvaire de Laëtitia, sous emprise pendant 7 an





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News France about abandoned French 4 and 5 years old boys in PortugalS'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les lire et les offrir à vos proches. Deux garçons français de 4 et 5 ans ont été retrouvés seuls ce mardi 19 mai, le long d’une route nationale, dans le sud du Portugal. Leur mère et son partenaire de vie ont été arrêtés ce jeudi à Fatima au centre du pays. Une information judiciaire a été ouverte pour les deux jeunes garçons, âgés de 4 et 5 ans, ont été retrouvés mardi 19 mai au soir sur la route nationale 253 reliant la ville d’Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, au milieu d’une zone boisée, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne. Ils ont été repérés en pleurs, assis au bord de la route par un automobiliste de passage.

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