News Headline Title

According to psychologist Siyana Mincheva, getting up every morning to tidy your bed, pillows, and blankets might seem like an unnecessary chore, but it could actually be the first step towards a more structured and serene day. The act of making your bed symbolizes taking control of your day from the start and could even serve as a motivation booster, especially on hectic days. By establishing this morning ritual, you kickstart a virtuous cycle where every task completed gets you one step closer to another, improving focus, boosting motivation, and making the day seem less overwhelming.

Pour certains, c’est un réflexe quotidien, presque instinctif. Pour d’autres, une tâche superflue vouée à être défaite douze heures plus tard. Pourtant, derrière ce geste en apparence anodin, se cacheraient de réels bénéfices pour la santé mentale, assure la psychologue Siyana Mincheva.

Une première victoire dès le saut du lit Pourquoi s’attarder chaque matin à arranger oreillers, draps et couette, alors qu’ils finiront froissés le soir venu ? La question mérite d’être posée. Et pourtant, selon Siyana Mincheva, faire son lit pourrait bien être la première étape vers une journée plus structurée et plus sereine.

"Faire son lit peut sembler anodin, mais c’est un acte qui symbolise la prise en main de sa journée dès le réveil", explique-t-elle. Ce petit rituel matinal serait même un moteur de motivation, surtout les jours où le programme s’annonce chargé. À voir aussi, Article Femme cougar : à quel âge le devient-on ?

Article Couple dominant-dominé - Doctissimo Un rituel qui structure l’esprit, Derrière ce geste se cache un puissant message envoyé à notre cerveau : celui de l'efficacité et de l'ordre. Le lit est souvent la première tâche complétée de la journée. Elle envoie à votre cerveau un signal d'efficacité et de structure. En instaurant cette habitude, on enclenche un cercle vertueux : une tâche accomplie en appelle une autre.

La concentration s'aiguise, la motivation grandit, et la journée semble plus facile à dompter. Clarté visuelle, sérénité mentale Faire son lit, c'est aussi offrir à son espace une touche d'ordre dès le réveil. Un impact loin d'être négligeable sur l'état d'esprit. Un environnement rangé favorise une lepší concentration et réduit la charge mentale.

Le lit étant souvent l'élément central de la chambre, le remettre en ordre revient à instaurer une forme de calme intérieur. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas au matin.

"Le soir, retrouver un lit fait est une récompense sensorielle. C'est une manière de clôturer la journée avec douceur et stabilité", affirme-t-elle. Une attention portée à son environnement de repos, qui agit directement sur notre équilibre personnel. Cela permet de prendre soin de son équilibre émotionnel et de son bien-être mental.

Diapo : La charge mentale illustrée Sources Entretien avec Siyana Mincheva, psychologue clinicienne Partager sur





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