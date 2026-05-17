News from French radio station

A broadcast from a French radio station featuring various topics and debates on football.

C’est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités.même si ça ne sauvera pas la saison, Stephen veut voir l’OM en Europa League la saison prochaine ! Pour Flo Germain, une qualification serait salvatrice pour la saison prochaine... - 17/05 «C’est la libre-antenne du dimanche midi !

Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Bernard Pontneau, président de la Section Paloise, invité du Stephen Brunch évoque la fin de saison de son club + Stephen croit en l’exploit des Bleues face à l’Angleterre, Lenaïg Corson explique pourquoi c’est possible !

- 17/05 L’OL capable de coiffer le LOSC au poteau ? Stephen pense que les Lyonnais vont faire le travail mais rappelle que tout ne dépend pas d eux. Edward Jay évoque les enjeux financiers de la soirée pour l’OL - 17/05 Avant Lille / Auxerre, Erwan rappelle que la dernière journée peut renverser toutes les certitudes et que la pression est plus sur le LOSC !

- 17/05 Avant Lille / Auxerre, Erwan rappelle que la pression est plus sur le LOSC ! - 17/05 Avant Lille / Auxerre, Erwan rappelle que la dernière journée peut renverser toutes les certitudes et que la pression est plus sur le LOSC ! - 17/05 Stephen croit en l’exploit des Bleues face à l’Angleterre, Lenaïg Corson explique pourquoi c’est possible !

- 17/05 Avant Lille / Auxerre, Erwan rappelle que la dernière journée peut renverser toutes les certitudes et que la pression est plus sur le LOSC ! - 17/05 Arthur Fils abandonne à deux semaines de Roland-Garros. Stephen estime que cela est forcément inquiétant, car cela perturbe sa préparation.

Éric pense, lui, qu’il s’agit d’un arrêt par précaution - 10/05 Après la semaine de chaos au Real, Stephen explique pourquoi la notion d’institution dans le foot est devenue du «pipeau» - 10/0





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Football Roland-Garros Gaelic League Expressing Optimism Challenging Perceptions Explaining Logistical Concerns Analyzing Competitive Balance Giving Advice On Strategy Psychological Preparation

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