News from Foire de Bordeaux

The article discusses the importance of entertainment and demonstration in selling products at the Foire de Bordeaux. It highlights the role of demonstrators and their impact on attracting customers. It also mentions the challenges faced by vendors due to the economic downturn and the impact of online sales on their business.

Si on ne s'amuse pas, on ne vend pas : à la Foire de Bordeaux, les démonstrateurs attirent toujours la curiosité© Crédit photo : H. L.Indispensables de l'ambiance de la Foire de Bordeaux, les démonstrateurs continuent d'attirer de nombreux clients malgré la concurrence de la vente en lignels sont une vingtaine, les yeux grand ouverts, à regarder la démonstration de William Simon.

Son râpeur trancheur dans les mains, il déroule sa prestation, prend les clients à partie et enchaîne les blagues.

'Ça nous rappelle l'ambiance des foires à l'ancienne', glisse Pascal, de Talence, venu pour la journée et conquis par la prestation. Comme une dizaine d'autres curieux, il déboursera 40 euros pour repartir avec l'ustensile, son presse-agrume et son économe offert. Thomas Poulet et ses raclettes à vitres, à la Foire internationale de Bordeaux. À la Foire internationale de Bordeaux, ils font partie de l'environnement, font vivre l'âme du lieu.

Certains les appellent 'démontreurs' ou 'camelots' d'autres 'bonimenteurs', un terme qui ne plaît pas à tout le monde.

'Il y a le mot menteur dedans ! ', en sourit un exposant. Karaoké, salon de l'agriculture, dégustations... un dimanche de découverte à la Foire de Bordeaux Karaoké, simulation de vols en avion, gastronomie, bras de fer, initiation à l'écriture rap : les familles ont profité ce dimanche 24 mai d'une foule d'activités de la Foire internationale de Bordeaux Nous sommes l'un des métiers les plus anciens du monde', témoigne fièrement Thomas Poulet aux abords de son stand.

Côté théâtral 'De l'eau et du liquide vaisselle, c'est tout ce qu'il vous faut. On arrête les chiffons et on passe à la raclette en silicone. En un coup, les vitres, miroirs et baies vitrées sont nickels', récite le commerçant, qui connaît son texte par cœur. Et rien de mieux qu'une démonstration pour convaincre : sur sa vitre, il essuie ses doigts pour laisser de belles traces.

Un coup de raclette plus tard, elle brille à nouveau.

'Ça marche aussi avec les pattes de chiens', glisse-t-il avec un sourire. On défend notre savoir-faire', assure Thomas Poulet. Les vaches et les moutons stars de la Foire de Bordeaux Alors que la Foire de Bordeaux se déroule jusqu'au 31 mai, les vaches et les ovins du Salon de l'agriculture, présents pour la première fois dans le hall 1 du Parc des expositions, séduisent les visiteurs. La promotion fait aussi partie du spectacle.

Sur les différents sites internet, la grande et la petite raclette, le chiffon microfibres et la rallonge pour les baies vitrées sont vendues séparément à plus de 100 euros. Sur le stand de la Foire, le pack complet est à 49 euros.

'Ils ne peuvent pas truquer la démonstration face à nous, on se rend compte si ça fonctionne réellement', explique Joëlle, venue de Parempuyre, et qui repart avec son pack sous le bras. Un contact humain entre le vendeur et le client qui n'existe pas si on achète le produit en ligne.

'Il y a évidemment un côté théâtral, qui plaît aux gens, il faut qu'ils passent un bon moment et nous aussi. Si on ne s'amuse pas, on ne vend pas', assure Thomas Poulet. Et il y en a pour tous les goûts dans les allées de la Foire : quand certains se renseignent pour un nouveau coupe-branche, d'autres testent un fauteuil massant ou un aspirateur-nettoyeur à vapeur, à l'écoute des discours des commerçants.

Tony vend, lui, depuis sept ans, une solution pour effacer les rayures sur les voitures. Créé par un carrossier, le produit a remporté la médaille de bronze au prestigieux Concours Lépine qui récompense chaque année les meilleures inventions.

'Mais c'est magique ! ', s'étonne une passante en regardant la démonstration. 'Non, c'est chimique', lui rétorque le professionnel, ce qui réussit à la convaincre pour repartir avec son kit à 20 euros. Si les stands sont assez remplis et que les produits semblent bien s'écouler, le contexte économique tendu n'épargne pas ces vendeurs ambulants.

'Pour ma part, c'est environ 40 % de chiffre en moins que l'année dernière', détaille Thomas Poulet. Nous ne vendons pas de produits de première nécessité, les gens peuvent faire l'impasse, et le panier moyen diminue.

', explique de son côté William Simon, le vendeur de râpeur trancheur. La fréquentation des foires est en baisse, face à la concurrence de la vente en ligne. Mais l'omniprésence actuelle des réseaux sociaux a offert une nouvelle visibilité aux démonstrateurs, qui mettent en avant leurs performances et leurs produits, et peuvent toucher une nouvelle clientèle.

'C'est de la publicité gratuite pour nous, on n'a plus besoin de grand panneau d'affichage', lâche en souriant Thomas Poulet. La plupart profitent aussi de leur réputation, souvent forgée au fil du temps. Franck revend depuis quarante ans des mandolines. Pas besoin de démonstration pour convaincre Sébastien, 53 ans





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