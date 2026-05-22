News France about abandoned French 4 and 5 years old boys in Portugal

S'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les lire et les offrir à vos proches. Deux garçons français de 4 et 5 ans ont été retrouvés seuls ce mardi 19 mai, le long d’une route nationale, dans le sud du Portugal. Leur mère et son partenaire de vie ont été arrêtés ce jeudi à Fatima au centre du pays. Une information judiciaire a été ouverte pour les deux jeunes garçons, âgés de 4 et 5 ans, ont été retrouvés mardi 19 mai au soir sur la route nationale 253 reliant la ville d’Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, au milieu d’une zone boisée, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne. Ils ont été repérés en pleurs, assis au bord de la route par un automobiliste de passage.

S’abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les lire et les offrir à vos proches. Deux garçons français de 4 et 5 ans ont été retrouvés seuls ce mardi 19 mai, le long d’une route nationale, dans le sud du Portugal.

D’abord recueillis par une famille et la gendarmerie locales, les deux enfants, Leur mère et son partenaire de vie, suspectés de les avoir abandonné, ont été arrêtés ce jeudi à Fatima au centre du pays. Une information judiciaire a été ouverte pour Les deux jeunes garçons, âgés de 4 et 5 ans, ont été retrouvés mardi 19 mai au soir sur la route nationale 253 reliant la ville d’Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, au milieu d’une zone boisée, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

Ils ont été repérés en pleurs, assis au bord de la route par un automobiliste de passage.

« Ils me faisaient signe, ils pleuraient, ils semblaient agités. J’ai regardé dans mon rétroviseur et je me suis arrêté pour essayer de comprendre ce qu’il se passait », a expliqué au micro de France Télévisions l’automobiliste Alexandre Quintas, habitant de Monte Novo do Sul (Portugal). L’homme explique avait fait demi-tour quand il a compris que les enfants étaient seuls. Il les a aussitôt emmenés dans la boulangerie familiale.

🔴🇵🇹Enfants abandonnés : la mère arrêtée à Fatima ? Les parents étaient séparés. La mère, âgée de 41 ans, est originaire de Colmar. Le procureur de la ville a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire.

Les deux enfants sont sains et saufs. Ils sont remis dans un premier temps à la protection de l’enfance portugaise. La disparition de ces enfants, originaires de Colmar dans l’est de la France, avait été signalée par leur père, qui est séparé de leur mère, suspecté d’abandon, il y a une dizaine de jours. Cette famille portugaise a néanmoins fait appel à une médecin sachant parler français à laquelle les enfants ont raconté ce qu’il s’était passé.

La boulangère a confirmé qu’ils étaient en possession de quelques vivres quand elle les a recueillis. Dans leur possession, ils avaient une orange, une poire, chacun une bouteille d’eau… On n’a pas vu de traces de mauvais traitements. Peut-être que la mère a laissé tout cela pour que ses enfants puissent se débrouiller au moins pendant une journée. La mère de deux petits garçons, qui est soupçonnée de les avoir abandonnés, a été arrêtée jeudi à Fatima, avec son compagnon.

La gendarmerie locale les a recueillis et leurs parents ont été arrêtés. Les autorités n’ont pas de nationalité, mais soupçonnent les deux d’abus, de négligence et de mise en danger. Les deux enfants sont en bonne santé, sans aucun signe de mauvais traitements et leurs vivres ont été retrouvés.





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