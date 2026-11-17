Le groupe Newrest succède à Momentum pour gérer la restauration Eurostar et les salons de gare dès mai 2027. Ce contrat de plus d'un milliard d'euros vise à moderniser l'offre.

Le groupe de restauration Newrest a été officiellement désigné pour assurer la gestion des services alimentaires à bord des trains Eurostar et dans les salons dédiés aux voyageurs. Cette décision marque une étape charnière pour l'opérateur ferroviaire, qui entend revitaliser une zone historique de pertes financières en y injectant une stratégie de modernisation et de qualité supérieure. Le contrat succède aux prestations de l'entreprise Momentum, qui exploitait ces activités depuis plusieurs années, et officialise un nouveau cycle de collaboration commerciale majeure pour le secteur du transport de voyageurs longue distance.

Détails techniques du contrat de restauration Eurostar

Le nouvel accord entre Eurostar et Newrest prévoit une durée minimale de cinq ans, avec une entrée en vigueur effective à partir du mois de mai 2027. Cet accord ambitieux porte sur un volume d'affaires estimé à plus d'un milliard d'euros sur l'ensemble de sa période de validité, sans aucune augmentation des tarifs proposés aux passagers. Les responsabilités opérationnelles couvrent l'ensemble des espaces de consommation, incluant les classes Eurostar Plus et Eurostar Premier, le concept Eurostar Café ainsi que les cinq salons situés dans les gares principales desservies par le réseau transmanche.

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La charge opérationnelle imposée à Newrest est considérable et nécessite une logistique de pointe pour garantir la régularité du service. L'entreprise devra préparer et distribuer environ cent mille plateaux-repas par mois, tout en assurant la livraison continue pour les cinquante-et-un trains circulant quotidiennement sur les liaisons continentales et transmanches. Cette envergure transforme Newrest, qui génère déjà trois virgule sept milliards d'euros de revenus prévus pour 2026, en un pilier central de l'écosystème logistique d'Eurostar et de sa filiale SNCF Voyageurs.

Positionnement stratégique de SNCF Voyageurs et Eurostar

SNCF Voyageurs a longtemps identifié la restauration à bord comme un secteur générant déficitaire, indépendamment des formules tarifaires ou des concepts proposés par les prestataires précédents. Face à cette réalité économique, la direction a décidé de monter en gamme pour capter une clientèle plus exigeante et fidéliser les usagers. L'opérateur a initié cette transition avec le lancement de son offre Bistro à bord de ses trains TGV nationaux, reconnaissant que la qualité de l'expérience client est devenue un critère décisif pour le choix du moyen de transport, notamment pour les trajets internationaux.

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La stratégie repose sur la sélection rigoureuse de partenaires capables de livrer des prestations haut de gamme dans des environnements à forte contrainte temporelle. Eurostar misait sur cette expertise pour renforcer son avantage concurrentiel sur des lignes où la part des voyageurs d'affaires est particulièrement significative. En confiant ce dossier critique à Newrest, l'opérateur ferroviaire s'appuie sur le savoir-faire d'un partenaire reconnu internationalement, qui possède déjà une présence structurée dans le secteur ferroviaire et aérien, avec une participation à hauteur de 55% dans le capital de la filiale de transport.

Réactions des dirigeants et objectifs qualité du service

Emmanuelle Scemama, directrice de l'expérience client chez Eurostar, a souligné l'importance essentielle de la restauration dans l'expérience globale du voyageur. Elle a déclaré que cette collaboration permettrait de continuer à améliorer la satisfaction des clients tout en garantissant un service fiable et cohérent sur l'ensemble du réseau. La directrice a insisté sur la capacité de Newrest à opérer dans des environnements exigeants, une compétence clé pour maintenir la réputation de ponctualité et de qualité de l'opérateur transmanche.

Olivier Sadran, fondateur et directeur général de Newrest, a exprimé une ambition modérée mais ferme pour ce partenariat. Il a affirmé que l'entreprise s'investirait sans réserve pour être à la hauteur de la confiance accordée par Eurostar, en s'appuyant sur les fondations solides et les équipes en place. Le dirigeant a misé sur l'humilité opérationnelle et la connaissance fine des attentes des clients pour offrir une expérience client de haute qualité, intégrant les évolutions gastronomiques et les standards de service modernes.

Impact commercial et perspectives pour les voyageurs

Cette transition de prestataire représente une opportunité significative pour restructurer l'offre de services à bord des trains et dans les espaces d'attente des gares. Les voyageurs des classes premium comme ceux du café devraient bénéficier d'une expérience enrichie, alignée sur les standards internationaux de la restauration hors domicile. La stabilité du contrat sur cinq ans permet à Newrest d'investir dans la modernisation de ses équipements et de ses formations, assurant une continuité de service sans disruption tarifaire pour les passagers.

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La mise en œuvre de ce nouveau modèle de gestion de la restauration intervient à un moment où la concurrence entre les modes de transport s'intensifie. En améliorant la qualité perçue de son service à bord, Eurostar vise à retenir une clientèle captive et à attirer de nouveaux usagers sensibles au confort et à la gastronomie en déplacement. Ce renouvellement du partenariat illustre la volonté stratégique de SNCF Voyageurs de transformer les zones de pertes historiques en leviers de performance et de différenciation sur le marché du transport terrestre.