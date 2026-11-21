Découvrez quand et où suivre Newcastle-Arsenal, ce samedi 21 novembre à 18h30. Informations complètes sur la diffusion TV Canal+ et le streaming pour la 11e journée.

La onzième journée du championnat anglais opposera Newcastle United au Arsenal FC, samedi 21 novembre 2020 à 18h30. Cette confrontation majeure se déroulera au stade St James' Park dans le nord de l'Angleterre. Les deux formations entrent dans ce duel avec des ambitions très différentes pour la suite de la saison.

Classement et dynamique des équipes

Arsenal occupe actuellement la première place du classement avec vingt-sept points après dix journées disputées. L'équipe de Mikel Arteta affiche une régularité impressionnante avec neuf victoires et une seule défaite. Les Gunners disposent de cinq longueurs d'avance sur Brighton, premier poursuivant, après une victoire récente contre Hull City (1-0) et Liverpool (0-1). Leur solidité défensive est remarquée avec seulement cinq buts encaissés cette saison.

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À l'inverse, Newcastle United se positionne à la douzième place avec douze points. Les Magpies alternent les résultats positifs et négatifs depuis le début du championnat. L'équipe compte trois victoires, trois matchs nuls et quatre revers. Après un match nul contre Fulham (1-1) et une défaite à domicile contre Everton (0-1), les joueurs de Matthias Jaissle cherchent à rebondir devant leur public.

Enjeux sportifs et stratégie tactique

Les Londoniens souhaitent conforter leur statut de leader et poursuivre leur excellente dynamique. Ils visent à consolider leur avance sur les équipes suivantes en remportant ce match à l'extérieur. La défense d'Arsenal, menée par William Saliba, reste un pilier essentiel de cette réussite. Les Gunners veulent prouver leur titres en battant une équipe déterminée.

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Newcastle espère profiter de l'avantage du terrain pour faire tomber le favori londonien. L'objectif est de se rapprocher de la première moitié du classement. Le public du St James' Park sera un élément clé pour motiver les joueurs. Matthias Jaissle devra préparer sa stratégie avec précision pour surprendre le champion d'Angleterre.

Informations pratiques et diffusion TV

Les téléspectateurs pourront suivre cette rencontre en direct sur la chaîne CANAL+ Foot. La diffusion commence à 18h30 ce samedi 21 novembre. Pour ceux qui préfèrent regarder sur écran numérique, le streaming est disponible via le site officiel de CANAL+. L'application myCANAL offre également un accès complet à l'événement sportif.

Cette journée de Premier League est essentielle pour la suite du championnat. Newcastle devra montrer un visage conquérant pour espérer faire mal aux Gunners. Arsenal, quant à lui, doit maintenir sa pression sur les concurrents. Suivez Canal+ et myCANAL pour ne rien manquer de l'action.