New York Knicks Celebrate NBA Title in a Parade through the Streets of Big Apple

The New York Knicks celebrated their NBA title in a parade through the streets of Big Apple, with a massive crowd of fans and celebrities joining the team in the celebration.

Les Knicks ont défilé dans les rues de New York ce jeudi, célébrant leur titre NBA après 53 ans de disette. Une foule démentielle était présente dans les rues de Big Apple pour célébrer Jalen Brunson et ses coéquipiers.

La ferveur était à la hauteur de la si longue attente. Le maire de New York, Zohran Mamdani, ainsi que l'acteur Timothée Chalamet étaient présents dans le bus à impériale auprès de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et compagnie. De nombreuses légendes de la franchise ou les fans les plus célèbres des Knicks étaient également de la partie dans les rues de New York.

En termes de moments insolites, les fans des Knicks ont notamment vu défiler Mitchell Robinson à bord de la benne de son propre pick-up ou Mike Brown, le coach, arborer un t-shirt '10 weeks' en référence à la NBA. Plus tard dans la journée, une cérémonie devait avoir lieu à l'hôtel de ville de New York, où Alicia Keys devait interpréter son tube 'Empire State of mind'





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