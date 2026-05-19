New Series to be Broadcast in 2027, to Rival 'Grey's Anatomy' with Big Storyline

The new project, still unnamed, is set to begin airing next year, joining a plethora of international drama series. It will follow a new medical team pushing into an unknown territory - West Texas, leaving the coasts and city life for a rural area, that is. Meg Marinis, the showrunner responsible for the global hit 'Grey's Anatomy,' is developing and directing the show, taking inspiration from her native Houston.

Le projet, dont le titre n'a pas encore été dévoilée, doit être diffusé courant 2027. La série, coécrite par Shonda Rhimes et Meg Marinis , actuel showrunner de 'Grey's Anatomy' sur TF1, ne suivra pas un personnage déjà connu des fans.

Elle s'intéresserait à une toute nouvelle équipe médicale installée dans un centre de soins du West Texas, présenté comme quittant la côte ouest et les grandes métropoles pour s'installer dans une région plus rurale. Le choix du Texas n'est pas anodin. Meg Marinis, qui est aussi originaire de Houston, explique vouloir raconter des histoires ancrées dans son État natal tout en conservant ses valeurs de longue durée et la griffe de sa série culte.

Le projet ne sera diffusé qu'en version originale anglaise et s'intègrera dans le paysage médiatique international





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