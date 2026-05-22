New municipality prepares for refashioned Ideas Festival

The new mayor of Pau confirmed his intention to revitalize the Ideas Festival, a literary event initiated in 2014 by the newly elected mayor and journalist Philippe Lapousterle. The festival will return in November after a four-year break.

Pau : les Idées mènent le monde auront bien lieu à l'automne 2026, la nouvelle municipalité prépare sa version refaite. Créé par François Bayrou et Philippe Lapousterle, l'événement créé en 2014 à Pau accueillera bien en novembre son quatrième edition.

La Ville s'attachera aux services d'un nouveau programmeur extérieur et planche sur une refonte partielle du concept. Parmi les réalisations, une des plus marquantes des deux mandats passés est la reprise des rencontres littéraires Les Idées mènent le monde, initiées en 2014 par le maire nouvellement élu et avec la complicité du journaliste Philippe Lapousterle. Son nouveau président de l'agglomération a confirmé sa volonté de pérenniser l'événement tout en le retoilettant légèrement.

Malgré les attentes des équipes municipales qui devaient commencer les manœuvres à la rentrée, aucun chantier ne semblait avoir démarré. La librairie Tonnet, le Parvis (espace culturel de Leclerc université) et L'Escampette partageaient habituellement le grand salon d'honneur du Palais Beaumont. La réponse de la Ville ne tardera en apparence mais elle sera probablement positive. La mairie planche activement sur le renouvellement des rencontres littéraires et s'est rapprochée d'un programmateur extérieur.

Un comité de pilotage avec les élus de la nouvelle majorité est prévu. Le nouvel adjoint à la culture, Michel Rebelle, et Claire Steins, adjointe à l'éducation et à la jeunesse, y figureront probablement. Jérôme Marbot a plaidé pour une manifestation type 'Les Jeunes mènent le monde' qui valorisera les 'nouvelles formes d'expression, les influenceurs, les youtubeurs, les podcasts, les créateurs de contenu, etc.' Et qui prírodrait la participation des scolaires.

Quelques hypothèses : un autre volet pourrait évoquer le rapport à l'information et aux médias, ce qui pourrait attirer les journalistes et essayistes qui composent un bon nombre des douze dernières éditions. Sur l'itinernaire des têtes de gondole, le nouveau programmeur devra dessiner un casting d'invités renouvelé sans égomérer les attentes du public. Les Idées mènent le monde ont accueilli habituellement entre 25 et 30 têtes d'affiches...

Enfin, Jérôme Marbot, le nouveau maire, et président de l'agglomération, ouvert la porte à un changement d'appellation mais tentait encore de conserver le nom 'Les Idées mènent le monde', désormais synonyme de l'édition en région.





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