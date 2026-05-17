New Moon Saturday: Reflect, Take Charge, and Pursue Your Goals

The New Moon on Saturday encourages introspection, self-reflection, and taking charge of your life. It also marks the beginning of a new cycle related to your financial management and career. Use this opportunity to assert your talents, expertise, and place in your chosen field. Embrace new projects, relationships, and opportunities that align with your goals and values.

La nouvelle Lune samedi vous propose de réfléchir à ce qui vous nourrit, ce pour quoi vous êtes fait, ce qui vous anime, ce qui vous apporte un sentiment de sécurité intérieure.

Elle enclenche un nouveau cycle lié à votre gestion financière. C’est aussi le moment de faire valoir vos talents et votre expertise et de prendre votre place à l’endroit le plus important pour vous. Famille, travail, amis ou société. Cette nouvelle Lune qui brille samedi c’est la vôtre.

Un nouveau cycle personnel démarre. C’est le moment de prendre votre place, de vous assumer, de faire un grand saut en avant, d’effectuer une acquisition, de travailler sur votre besoin de sécurité, de quitter vos peurs du manque. Mercure vous apporte un éclairage, une révélation, un coup de pouce, une illumination, une prise de conscience.

La nouvelle Lune samedi vous propose de réaliser un bilan de votre vie et de revenir au centre, à l’essentiel, à ce qui est vital, vous remplit, vous connecte à votre sécurité intérieure. Elle clôture un chapitre et au même moment ouvre un nouvel espace plein d’espoir. C’est le moment de tout en mettre en œuvre pour parvenir à la place que vous avez choisie. Venus vous accompagne dans cette démarche.

La nouvelle Lune offre un nouveau projet, vous invite à vous préparer pour une nouvelle aventure humaine, collective ou sociétal. Elle vous questionne sur vos besoins, votre place, votre rapport au manque, à l’insécurité. Elle vous relie à ce qui rempli votre jauge de bien-être et de sécurité. C’est le moment de renouveler votre entourage, de vous relier à de nouvelles connaissances qui vont élargir votre horizon.

La nouvelle Lune samedi enclenche un nouveau chapitre professionnel. C’est le moment de conquérir la place que vous désirez, d’affirmer qui vous êtes et ce qui vous anime vraiment dans la vie. Mercure conjointe à cette Lune vous apporte un coup de main, une vérité, une vision, une prise de conscience, ouvre un champ des possibles, un changement de position ou de trajectoire assumé. La nouvelle Lune samedi offre des perspectives nouvelles.

Elle vous aide à vous relier à ce qui est vital pour vous, ce qui vous rassure, ce qui vous comble. C’est le moment de poser des objectifs précis, de comprendre ce que vous voulez dans votre vie et de vous donner les moyens d’y arriver. Venus apporte un vent de renouveau, vous aide à saisir la chance et les opportunités qui se présentent.

La nouvelle Lune soulève des questions existentielles, vous ramène à la peur du manque et de l’insécurité et vous propose de tout mettre en œuvre pour établir un sentiment de paix intérieure. Elle est porteuse aussi d’un nouvel engagement, d’une activité nouvelle qui se profile, d’une mise au point vis-à-vis de vos priorités et vos envies. C’est un retour à l’essentiel, à ce qui vous anime intrinsèquement.

La nouvelle Lune samedi enclenche un nouveau chapitre sentimental et vous rend émotif, sensible, à fleur de peau, en recherche de stabilité et d’ancrage. C’est une mise au point mais aussi une prise de conscience vis-à-vis du couple en général, de votre rapport à l’autre et de votre couple intérieur. Il y a comme une ouverture, un changement, une révélation, une prise de conscience, un retournement de situation.

La nouvelle Lune samedi ouvre un nouveau cycle lié à votre bien-être, au soin de l’autre et à ce qui vous fait du bien, au corps et à l’âme, au rapport au travail, au perfectionnisme. Elle vous propose de revenir à l’essentiel, ce qui fait sens pour vous. C’est le moment de prendre votre place et de l’assumer. Mercure et Uranus créent des connexions, coup de foudre, révélation ou surprise au programme.

La nouvelle Lune samedi vous reconnecte à ce qui vous met en joie, vous pousse à vous exprimer, à faire preuve de créativité, à vous engager dans ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, le corps et l’âme. Elle vous parle d’ancrage et de prise de place. Mercure et Uranus provoquent une prise de décision, un changement inattendu, un éclair de génie, une permutation salutaire.

La nouvelle Lune samedi offre un renouveau au niveau de votre foyer ou de vos mémoires familiales. C’est le moment de semer de nouvelles racines synonymes d’abondance, de sécurité intérieure, de vous relier à votre base, de travailler votre ancrage, de prendre votre place et de l’assumer. Pluton recule et vous invite à un recentrage sur vos priorités, votre authenticité et votre vérité intérieure.

La nouvelle Lune samedi ouvre un nouveau cycle lié à votre manière de communiquer, vos écrits, vos échanges mais aussi aux liens que vous entretenez dans votre famille, avec votre entourage et à votre place dans la fratrie. Mercure et Uranus apportent une prise de conscience quant à vos besoins, ce qui vous vous réconforte, vous nourrit, vous comble et vous aident à prendre les bonnes décision





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