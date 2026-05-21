New Maternity Leave: Parents of Children Born from January 2026 Can Benefit from It

The new maternity leave, announced in January 2024 by Emmanuel Macron, will enter into force in France from July 1, 2026. Parents of children born between January 1, 2026 and July 1, 2026 can benefit from it, provided they request it before June 1, 2026. The new maternity leave is a measure of support for fertility, which has been declining in France for several years.

Intéressé par le nouveau congé de naissance ? Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour prévenir votre employeur Tous les parents d'enfants souhaitant prendre le nouveau congé de naissance qui entre en vigueur au 1er juillet, devront prévenir leur employeur avant le 1er juin.

Ils ont néanmoins neuf mois pour y prétendre. Cette mesure devrait bientôt profiter aux futurs parents. Le nouveau congé de naissance, annoncé en janvier 2024 par Emmanuel Macron, entrera en vigueur en France à partir du 1er juillet 2026. Cinq décrets d'application seront prochainement publiés pour permettre l'entrée en vigueur de ce congé, a précisé le ministère de la Santé à l'AFP.

Les parents d'enfants nés entre le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2026 pourront en bénéficier, à condition d'en faire la demande très rapidement. Tous les parents d'enfants nés à partir du 1er janvier pourront, prévenant leur employeur un mois avant, prendre leur congé supplémentaire de naissance, en rappelant la ministre de la Santé et des Familles Certain employers are worried because there may be a cumulative effect of all parents of children born since January, as pointed out by the minister during the government's questions at the National Assembly.

If you are concerned and interested in this approach from July 1, you have until June 1 to inform your employer. But parents of children born between January and July can take this new maternity leave until March 31, 2027, for a period of nine months.

Created by the law on the financing of the Social Security 2026, the maternity leave is presented by the government as a measure of support for fertility, which has been declining in France for several years. It will be possible to fractionate this leave in two periods of one month. This leave can also be taken simultaneously between each parent or in alternation with the other parent.

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