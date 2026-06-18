New House of Memory in Nîmes: A Symbolic and Living Space for Community Narratives

The collective History and Memory has envisioned what the new House of Memory could look like in Nîmes. The House of Memory aims to gather the stories of all communities in Nîmes, particularly under the arches of the Gare du Nord. The location is highly symbolic, near the Canto Cigalo, a social center of the SNCF that served as an internment camp during the Occupation. It is also close to the arches where resisters were hanged by the Nazis and the train tracks where trains departed for the industrialized death camps and extermination camps. The collective has also presented the project to the Nîmes City Council and has established connections with other associations. The proposed space could include a library, a resource and documentation center, conferences, performances, projections, and exhibitions. The goal is to bring the history to life locally, attract school students, and develop a memorial tourism.

Le collectif Histoire et mémoire a imaginé à quoi pourrait ressembler cette nouvelle maison des mémoires. La Maison des mémoires, portée par le collectif Histoire et mémoire, vise à rassembler les récits de toutes les communautés à Nîmes , en particulier sous les arches de la gare.

Le lieu est très symbolique, situé près du Canto Cigalo, centre social de la SNCF qui a servi de lieu d'internement pendant l’Occupation, tout près des arches où des résistants ont été pendus par les Nazis et des voies de chemin de fer où circulaient les trains partants vers les camps de concentration et d'extermination. Le collectif a également présenté le projet au Conseil départemental et a noué des contacts avec d'autres associations.

Le lieu pourrait abriter une bibliothèque, un centre de ressources et de documentation, des conférences, des spectacles, des projections et des expositions. L'objectif est de faire vivre l'histoire au niveau local, d'attirer les publics scolaires et de développer un tourisme mémoriel. Le collectif a déjà imaginé ce qui pourrait ressembler à la Maison des mémoires et souhaite créer un lieu vivant et pédagogique où les différentes associations pourraient mener des projets.

La réalisation d'un film sur le camp d'internement Saint-Nicolas, réalisé par Mariette Gutherz, a également contribué à la sensibilisation de la population sur cette histoire. Le collectif Histoire et mémoire a mené à bien la reconstruction du monument à Bernard Lazare à Nîmes et a également participé à la loi d'indemnisation jugée insuffisante pour les défunts des enfants harkis morts à Saint-Maurice-l'Ardoise





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