New Generation of Bordeaux Vignerons Adapts to Changing Tastes and Image

The new generation of Bordeaux winemakers is adapting to changing tastes and the image of the vineyard. They are opening their doors to the public and showcasing their new expressions of Bordeaux wines.

Aujourd'hui, on nous demande des vins plus légers : dans les Premières Côtes de Bordeaux , la nouvelle génération veut changer d'image. Néa Berglund incarne une nouvelle génération de vignerons qui entend adapter les vins de Bordeaux .

ÉcouterLes 6 et 7 juin, une trentaine de propriétés des Premières Côtes de Bordeaux ouvriront leurs portes au public. Dans un contexte de baisse de la consommation et d'évolution des habitudes, l'appellation mise sur la rencontre et la diversification pour séduire de nouveaux consommateurs et renouveler l'image du vignoble. Plus loin, une plaque d'immatriculation finlandaise sur le parking donne un nouvel indice. Pourtant, des cépages bordelais, Néa Berglund en parle comme d'une langue maternelle.

À 35 ans, cette vigneronne franco-finlandaise codirige le château Carsin, à Rions, propriété familiale depuis 1990. Cette année-là, son père fait figure d'exception en venant s'installer dans le vignoble bordelais.

« Quand il est arrivé, c'était le vigneron étranger. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Moi, je suis...etit accent dans le vent des coteaux. Plus loin, une plaque d'immatriculation finlandaise sur le parking donne un nouvel indice.

Pourtant, des cépages bordelais, Néa Berglund en parle comme d'une langue maternelle. À 35 ans, cette vigneronne franco-finlandaise codirige le château Carsin, à Rions, propriété familiale depuis 1990. Cette année-là, son père fait figure d'exception en venant s'installer dans le vignoble bordelais.

« Quand il est arrivé, c'était le vigneron étranger. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Moi, je suis hyperlocale, très attachée à cette région. » Un petit sourire face aux vignes puis elle poursuit : « Être Finlandaise, ça apporte surtout de l'ouverture.

» Au château Carsin, on la prône dans tous les sens. Et cela tombe bien. Notre territoire a décidé de ne pas subir la crise : les vins des Premières Côtes de Bordeaux veulent marquer un tournant. La région des Premières Côtes de Bordeaux, touchée de plein fouet par la crise viticole, unit ses huit appellations sous une bannière et tente de s'adapter aux consommateurs.

Ce changement de stratégie était présenté mardi 8 juillet à Cadillac. Avec la crise viticole, c'est déjà compliqué, mais là... : en Gironde, le passage de la grêle a mis à mal des vignobles de l'Entre-deux-Mers. Le 3 mai dernier, un violent épisode de grêle a frappé plusieurs communes de l'Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde, touchant près de 1 500 hectares de vignobles.

Exemple à Blasimon au domaine de Brandeau, où les pertes sont estimées à 70 % sur certaines parcelles. Les 6 et 7 juin, le domaine familial participera aux portes ouvertes des Premières Côtes de Bordeaux en s'associant au château voisin Petit Guillot. Ici, on est toujours ouverts et accessibles, répète Néa Berglund. J'adore avoir du monde, discuter, rencontrer.

Ça ne me dérange jamais. Derrière elle, les 13 hectares du domaine racontent à leur manière l'évolution du vignoble bordelais. Ici, dix cépages différents cohabitent pour produire rouges, blancs secs, clairets, crémants, vins orange... La diversité est devenue une nécessité autant qu'une conviction.

Pour les portes ouvertes, Néa Berglund a choisi de mettre en avant ses racines nordiques. Au menu, un repas inspiré de la Finlande donc, avec du saumon et de la betterave, un rosé ou un clairet fonctionnent parfaitement pour l'accord mets et vins. Le château exporte aujourd'hui près de 80 % de ses vins – Finlande en tête comme plus gros marché – mais aussi en Suède, en Islande, au Danemark, au Japon ou encore aux États-Unis.

Une ouverture à l'international qui lui offre aussi un observatoire privilégié sur les évolutions du marché et l'image des vins bordelais. L'image de Bordeaux a quand même beaucoup évolué. La plupart de mes clients étrangers sont surpris quand ils découvrent que mes vins légers sont aussi des bordeaux, même les rouges les plus fruités. Souvent associés à des vins puissants, taniques, « Parkérisés » et de garde, les bordeaux peinent parfois à faire connaître leurs nouvelles expressions.

En ouvrant le château, ça nous permet aussi d'avoir des retours de consommateurs locaux. C'est primordial pour moi qui fais beaucoup d'exports, de pouvoir développer ce circuit court et d'avoir les avis de nos consommateurs ici aussi. Parfois, on fait un produit qui nous tient à cœur mais ça ne marche pas. On recommence, on trouve autre chose. Il faut écouter la demande et rester dynamiqu





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bordeaux New Generation Changing Tastes Image Vignerons Opening Public New Expressions Finland Nordic Roots Finlandise Opening Circuit Short Consumers Feedback Adaptation Dynamic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bordeaux : l’icône Marilyn Monroe réinventée aux Glacières de la BanlieueÀ l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, le festival itinérant propose une programmation mêlant arts visuels et vivants jusqu’au 26 juin

Read more »

Top 14 : Toulon décroche une victoire pour l'honneur contre Bordeaux-BèglesRugby - Top 14 : Toulon décroche une victoire pour l'honneur contre Bordeaux-Bègles

Read more »

Toulon 27-22 Bordeaux-Bègles, Top 14 2025-2026 : résumé du match (31/05/2026)Merci d'avoir suivi en direct la rencontre de rugby ayant opposé Toulon et Bordeaux-Bègles, et se terminant sur une victoire de Toulon 27-22.

Read more »

Le Gabriel de Bordeaux : une épopée gastronomique entre étoiles et difficultés financièresHistoire du restaurant Le Gabriel, installé depuis 2009 dans le pavillon central de la place de la Bourse à Bordeaux, de ses débuts difficiles à son rachat par le Château Angélus, en passant par ses étoiles Michelin et ses contentieux.

Read more »