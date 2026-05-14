New Bling Ring-style heist in Brazil: Gang of young women arrested after luxury theft

A new case of burglaries reminiscent of the methods portrayed in Sofia Coppola's 2013 film 'The Bling Ring' has emerged in Brazil. A group of young women was apprehended by law enforcement after a theft committed at a celebrity's residence in Brazil. The suspects are believed to have organized systematic raids on luxury properties belonging to public figures and wealthy influencers.

Une nouvelle affaire de cambriolages rappelle les méthodes de la bande portée à l'écran par Sofia Coppola en 2013 dans le film "The Bling Ring ".

Selon les informations du Daily Star, une équipe de jeunes femmes a été neutralisée par les forces de l'ordre après un vol commis chez une célébrité au Brésil. Ce groupe est soupçonné d'avoir organisé des raids méthodiques contre des propriétés de luxe appartenant à des personnalités publiques et à des influenceurs fortunés. Les suspectes ont été interpellées à l'issue d'un cambriolage dans la villa de bord de mer d'une star de téléréalité brésilienne, qui s'est implantée avec succès en Grande-Bretagne.

D'après les images de vidéosurveillance, deux femmes sont entrées dans la résidence "élégamment vêtues", en prétendant appartenir à la famille de la propriétaire. Peu après, les caméras les ont filmées quittant les lieux avec leur butin dans une valise. Les voleuses guettaient les absences des stars sur les réseaux sociaux Les suspectes utilisaient les réseaux sociaux pour surveiller les déplacements de leurs cibles. En scrutant les publications sur Instagram ou Snapchat, elles parvenaient à déterminer les périodes d'absence des victimes.

Le média précise que le préjudice total se chiffre en centaines de milliers de livres sterling, incluant principalement des bijoux de créateurs, des sacs à main de luxe et des montres de collection. La police a indiqué que le gang ne passait généralement qu'une seule nuit dans chaque ville, payait ses hébergements en espèces et utilisait des véhicules de location pour limiter sa traçabilité. Cette fois, ces précautions n'ont pas suffi.

Les enquêteurs ont réussi à suivre la trace des malfaitrices grâce à un iPad volé





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