Découvrez les réductions Black Friday de New Balance. Bénéficiez de -50% sur les modèles 2010, U1906XV1 et 204L. Offres limitées et livraison gratuite dès 100 euros.

Le groupe américain New Balance lance une opération commerciale majeure pour le Black Friday, offrant une remise immédiate de 50% sur plusieurs de ses modèles de baskets les plus populaires. Cette promotion s'applique spécifiquement aux références New Balance 2010, New Balance U1906XV1 et New Balance 204L, disponibles sur le site officiel de la marque. L'objectif est de séduire les passionnés de mode et les sportifs souhaitant équiper leur garde-robe à un tarif réduit.

Détails techniques sur les modèles réduits

La New Balance 2010 séduit par son esthétique inspirée du début des années 2000. Equipée d'une empegne en mesh avec des surpiqûres en nubuck et synthétique, cette sneaker arbore des détails réfléchissants. La semelle ABZORB assure un amorti efficace des chocs. Prix : 85 euros au lieu de 170 euros.

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Le modèle New Balance U1906XV1 Gore-Tex propose une empegne en mesh ouvert entièrement noire. Il repose sur une semelle en caoutchouc et intègre trois technologies d'amorti : ACTEVA LITE, N-ergy et ABZORB SBS. Disponible du 36 au 47.5. Prix : 100 euros au lieu de 200 euros.

La New Balance 204L combine une tige en mesh et des détails en daim superposés. Sa silhouette basse s'inspire du running avec une semelle mêlant trajectoire des années 2000 et traction des années 70. Taille du 36 au 48.5. Prix : 65 euros au lieu de 130 euros.

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Conditions d'achat et politique de retour

Les clients de New Balance peuvent retourner les articles achetés pendant cette période sous 30 jours sans frais supplémentaires. Cette flexibilité s'applique aux paires qui ne conviendraient pas aux attentes des acheteurs. Les sneakers touchées par les offres du moment peuvent généralement être réglées en plusieurs échéances.

Livraison gratuite dès 100 euros d'achat ou via l'adhésion au programme de fidélité. Cette condition s'applique aux sneakers New Balance à saisir à -50% sur le site officiel de la marque. Les offres concernent les passionnés de mode et les adeptes de streetwear. Les tailles disponibles varient selon les modèles cités précédemment.

Stratégie marketing pour la saison des fêtes

Cette offre Black Friday vise à anticiper les achats de Noël en proposant des prix attractifs. L'opération permet aux consommateurs de compléter leur garde-robe avec des produits phares. La marque mise sur la visibilité de ses réductions pour capter l'attention des acheteurs en ligne. Les délais de livraison sont optimisés pour la fin d'année.

Les remises du Black Friday s'inscrivent dans une logique de rotation des stocks et de fidélisation. En proposant des modèles iconiques comme la 2010 ou la 204L à moitié prix, New Balance renforce sa position sur le marché des sneakers. Les promotions s'adressent à un large public, des débutants aux collectionneurs. Cette stratégie commerciale vise à maximiser les ventes avant la période de Noël.