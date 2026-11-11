Netflix publie un nouveau true‑crime sur l'assassinat de María del Carmen Martínez

Le 4 décembre, Netflix propose un documentaire de cinq épisodes qui revisite le meurtre de María del Carmen Martínez, veuve de l'ancien président de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Le film expose héritage, rivalités et pistes inédites.

Le 4 décembre prochain, Netflix présentera un nouveau true‑crime qui replonge les spectateurs dans l'enquête du meurtre de María del Carmen Martínez, veuve de l'ancien président de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Ce dossier, vieux d'environ dix ans, a longuement nourri les spéculations autour d'une famille très influente en Espagne.

La spirale d'héritage et de conflits internes

Selon les données fournies par la production, María del Carmen Martínez hérita d'une action privilégiée après la mort de son mari, ce qui lui conférait un poids considérable dans les décisions majeures de l'empire familial.

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La veille de l'événement, alors qu'elle récupérait sa Porsche dans une concession figée par ses gendres, deux balles retrouvées dans sa tête quittaient son corps, déclenchant l'un des cas les plus controversés de l'histoire bancaire espagnole.

Les journalistes qui relancent le dossier

Les professionnels Braulio García Jaén et Barbara Ayuso, auteurs du podcast " El enemigo " pour EL PAÍS Audio, ont lentement re‑exploré le travail de journalistes et des archives judiciaires pour alimenter le documentaire.

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Le film promet une confrontation entre différentes versions de l'affaire, en s'appuyant sur des témoignages de proches, d'experts, et de membres de la police, ainsi que sur les éléments de preuve que les enquêteurs avaient finalement gardés bas.

L'impact attendu sur la perception publique

Le documentaire, prévu pour le 4 décembre 2026, vise à clarifier les zones d'ombre qui subsistent, notamment les raisons multiples du meurtre, les divisions dynastiques et l'influence des intérêts financiers sur l'opération judiciaire.

Les créateurs indiquent que la série deviendra un véritable miroir de la structure de pouvoir au sein de la famille et mettra en lumière la façon dont les rancœurs se transforment en tragédie.

Avec plus de 20 millions de vues en un mois et une présence prolongée au Top 10 des plateformes vidéo, la série a déjà prouvé son potentiel de captiver les amateurs de true‑crime désireux de comprendre les manigances derrière les affaires non résolues.

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À venir : le documentaire sur les débats juridiques restants

Le script prévoit également d'exposer les contradictions qui ont subsisté dans les procédures, allant du manque de preuves concluantes à la manipulation possible de documents internes.

Ce documentaire se positionne comme une fenêtre ouverte sur les mécaniques de justice et les raccourcis que certains ont pu prendre pour dissimuler un crime qui a bouleversé l'une des familles les plus riches d'Espagne.

Conclusion : le Meurtre surnommé énigmatique réapparaît sous forme de série

En diffusant le 4 décembre 2026, Netflix permet d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'enquête qui a jalonné la scène politique espagnole. Les spectateurs seront invités à re‑vérifier les informations, à comparer les témoignages et à penser à la réalité derrière le drame historique. Cette approche souligne qu'une vérité, même dix ans plus tard, reste un sujet d'exploration sans fin.