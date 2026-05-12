Netflix accusé de concevoir sa plateforme pour être addictive

Le procureur républicain du Texas, Ken Paxton, a assigné Netflix devant un tribunal civil pour collectionner des données indûment. Il accuse Netflix d'exploiter les données personnelles des utilisateurs, en particulier des enfants, et de collecter des informations pour les engranger des milliards d'euros.

Après les réseaux sociaux, c'est un géant du streaming qui est accusé d'avoir "conçu sa plateforme pour être addictive". Le procureur républicain de l'Etat du Texas, Ken Paxton, a assigné Netflix devant un tribunal civil de la banlieue de Dallas, lundi 11 mai, l'accusant de collecter des données indûment.

La stratégie de Netflix, estime Ken Paxton, "necessite de scotcher les Texans et leurs enfants à un écran pour extraire toutes les données possibles", explique-t-il.

"Netflix n'est pas la plateforme sans publicité et adaptée aux enfants qu'elle prétend être. Au contraire, elle a trompé les consommateurs tout en exploitant leurs données privées pour engranger des milliards", insiste-t-il dans un communiqué, relayé par The Verge. Monétiser des milliards de signaux Le magistrat républicain reproche au service de vidéo en ligne d'avoir affirmé publiquement limiter l'accumulation d'informations sur ses usagers, alors qu'il "enregistre et monétise des milliards de signaux".

Ces données sont notamment utilisées pour du ciblage publicitaire, mais aussi vendues à des sociétés de marketing ou d'analyse d'emprunteur, selon le document de l'assignation. La plainte du Texas cite notamment Reed Hastings, l'ancien PDG de Netflix, qui déclarait en 2020: "Nous ne collectons rien". Il cherchait alors à différencier la plateforme de streaming d'Amazon, Facebook et Google en matière de collecte de données.

En outre, si Netflix ne recourt pas au ciblage pour les enfants, il recueille néanmoins des données sur ces jeunes utilisateurs, toujours d'après le procureur du Texas. Le procureur a également mentionné la lecture automatique qui, une fois une vidéo terminée, en lance immédiatement une autre. Elle est activée par défaut sur la plateforme, mais peut être désactivée à tout moment.

"Cette action en justice manque de fondement et se base sur des informations inexactes et tronquées", a réagi un porte-parole du groupe. "Netflix prend au sérieux la protection des données de nos abonnés et se conforme aux lois en la matière partout où nous sommes présents", a-t-il ajouté. Dans les informations mises en ligne sur son site au sujet des données personnelles, le groupe de streaming assure n'utiliser "qu'une quantité limitée de données" liées aux enfants.

Cinq chefs d'accusation sont retenus, tous autour de la notion de pratiques trompeuses. Le procureur Paxton fait valoir que chaque infraction constatée à la loi texane dite DTPA (« Deceptive Trade Practices Act ») peut valoir à son auteur une pénalité de 10.000 dollars. Cette affaire s'inscrit dans une série de procès visant les géants technologiques pour le caractère addictif de leurs plateformes.

En utilisant l'argument du caractère addictif, il s'inscrit dans la lignée du procès contre Meta et Google à Los Angeles en début d'année. En mars, les deux géants de la tech ont été jugées responsables d'avoir accentué la dépression d'une adolescente aux Etats-Unis, dans un procès particulièrement suivi sur l'addiction des réseaux sociaux. Dans cette affaire, la justice a conclu que les entreprises n’avaient pas suffisamment averti les utilisateurs des risques liés à leurs services, jugés addictifs.

La victime a obtenu du jury de recevoir 4,2 millions de dollars de la part de Meta et 1,8 million de dollars de la part de Google en guise de dommages et intérêts et diverses indemnités, soit 6 millions de dollars au total. Les deux entreprises ont fait appel





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