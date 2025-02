Netanyahu promet une « stratégie commune » avec Trump pour l'avenir de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche partager une « stratégie commune » avec le président américain Donald Trump pour l'avenir de Gaza, lors d'un entretien avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'objectif est de mettre en place la vision audacieuse de Trump qui propose de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en déplacer ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu , a affirmé dimanche 16 février partager une « stratégie commune » avec le président des États-Unis, Donald Trump , pour l'avenir de Gaza , suite à un entretien à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui entame une tournée au Moyen-Orient.

Rubio a quant à lui souligné que le Hamas devait être « éliminé » à Gaza, conformément aux objectifs fixés par le chef du gouvernement israélien au début de la guerre dévastatrice dans le territoire palestinien, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste en Israël le 7 octobre 2023. « Nous avons discuté de la vision audacieuse de Donald Trump », qui a proposé de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en déplacer ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie, « et nous nous efforcerons de faire en sorte que cette vision devienne réalité », a déclaré Benjamin Netanyahu. Des « bombes lourdes » américaines, débloquées par l'administration Trump, sont arrivées en Israël la nuit, a indiqué le ministère de la Défense. Israël « finira le travail » contre la menace iranienne avec le soutien des États-Unis, a ajouté Netanyahu aux côtés de Rubio, qui a souligné que Téhéran était la plus grande source « d'instabilité » dans la région.Les entretiens du secrétaire d'État américain en Israël se tiennent au lendemain du sixième échange d'otages à Gaza contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve. Il doit ensuite rencontrer le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar, le président Isaac Herzog et le chef de l'opposition Yair Lapid. Par la voix de son Premier ministre dimanche, Israël a promis d'ouvrir les « portes de l'enfer » à Gaza « si tous nos otages ne sont pas libérés, sans exception ». Sacha Trupanov, un Israélo-Russe de 29 ans, Yaïr Horn, un Israélo-Argentin de 46 ans, et Sagui Dekel-Chen, un Israélo-Américain de 36 ans, ont été libérés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, samedi. Ils avaient été enlevés pendant l'offensive du 7 octobre au kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël. Sur 251 personnes alors emmenées à Gaza, 70 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 mortes, selon l'armée israélienne. Israël a libéré en contrepartie 369 prisonniers palestiniens samedi, dont 24, condamnés à la prison à vie, ont été expulsés vers l'Égypte. La première phase de la trêve, qui doit s'achever le 1er mars, a déjà permis la libération de 19 otages israéliens et 1.134 Palestiniens. L'accord prévoit qu'elle permette au total le retour en Israël de 33 otages, dont huit décédés, et la libération de 1.900 détenus palestiniens. Une deuxième phase du processus est ensuite censée déboucher sur la libération de tous les otages et une fin définitive de la guerre. Selon une source proche des négociations, les médiateurs espèrent entamer « la semaine prochaine à Doha » les pourparlers en ce sens, avant une étape finale dédiée à la reconstruction de Gaza, un chantier titanesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. Des Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv pour demander la poursuite du processus. De son côté, le Hamas continue à reprocher à Israël de bloquer l'entrée dans le bande de Gaza en ruines de préfabriqués et équipement de déblaiement des décombres. « Cela équivaut à une déclaration explicite d'échec de l'accord » de trêve, a souligné dimanche Salama Marouf, directeur des services de presse du gouvernement du Hamas à Gaza. Sur le sort à terme du territoire palestinien, un sommet de cinq pays arabes est prévu le 20 février à Ryad, pour répondre au projet américain. « Pour l'instant, le seul plan, c'est celui de Trump. S'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter », avait affirmé jeudi Marco Rubio, qui doit poursuivre sa tournée en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Le plan de Donald Trump de faire du territoire palestinien une « Côte d'Azur du Moyen-Orient », en déplaçant ses 2,4 millions d'habitants pour l'essentiel vers la Jordanie et l'Égypte, fait l'unanimité contre lui dans le monde arabe, et a suscité un tollé international. Pour régler le conflit israélo-palestinien, la communauté internationale est très largement en faveur de la solution à deux États, soit la création d'un État palestinien au côté d'Israël. Il s'agit de « la seule garantie » d'une paix durable au Moyen-Orient, a affirmé dimanche le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au président du Congrès juif mondial Ronald Lauder, en visite au Caire.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GAZA ISRAËL TRUMP NETANYAHU HAMAS TRÊVE OTAGES CONFLIT-ISRAÈLO-PALESTINIEN

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trêve à Gaza : Netanyahu part rencontrer Trump à Washington, le symbole d’une alliance indéfectible ?Le Premier ministre israélien sera le premier dirigeant étranger reçu par le nouveau président américain. Donald Trump entend faire tenir le cessez-le-feu dans le sud du Liban entre Israël et le Hezbollah, mais aussi celui signé avec le Hamas

Lire la suite »

Trump reçoit Netanyahu à un moment délicat de reprise des discussions sur GazaDonald Trump reçoit mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, premier dirigeant étranger invité à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir, dans un moment délicat de reprise des négociations sur Gaza

Lire la suite »

Trump Recueille Netanyahu Alors que les Négociations de Gaza ReprennentLe président américain Donald Trump reçoit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, premier dirigeant étranger invité à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir, dans un contexte tendu de reprise des négociations sur Gaza. La visite intervient alors que les négociations entre Israël et le Hamas reprennent à la suite d'une vague d'indignation internationale suite aux propos controversés de Trump concernant le territoire palestinien.

Lire la suite »

Trump reçoit Netanyahu à un moment délicat de reprise des discussions sur GazaDonald Trump reçoit mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, premier dirigeant étranger invité à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir, dans un moment délicat de reprise des négociations sur Gaza.

Lire la suite »

Trump reçoit Netanyahu, dit que les Palestiniens 'adoreraient' quitter GazaDonald Trump, pour qui les Palestiniens 'adoreraient quitter' la bande de Gaza dévastée, a reçu mardi à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au moment où reprennent de délicates négociations sur la poursuite du cessez-le-feu...

Lire la suite »

Donald Trump et Benjamin Netanyahu: Gaza, un territoire à quitter?Le président américain Donald Trump a reçu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, annonçant que les Palestiniens « adoreraient quitter » la bande de Gaza. Des propos qui suscitent l'indignation internationale et mettent en question la faisabilité de la reconstruction de Gaza.

Lire la suite »