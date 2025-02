Nestlé Affronte une Bilan 2024 en Décroissance

Le géant agroalimentaire Nestlé enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires en 2024, confronté à une forte inflation et à des scandales. Le groupe met en place un plan d'économies et de restructuration pour relancer sa croissance.

Nestlé , le géant agroalimentaire, a enregistré une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires en 2024. Le groupe, propriétaire de plus de 2 000 marques, dont Nespresso, Maggi et KitKat, a vu son bénéfice net annuel s'établir à 10,9 milliards de francs suisses (11,4 milliards d'euros), en diminution de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a également régressé de 1,8 % pour atteindre 91,3 milliards de francs suisses.

La croissance organique, un indicateur clé pour les analystes, a néanmoins progressé de 2 %.Le groupe a été confronté à une forte inflation qui a poussé les consommateurs à réduire leurs dépenses. Nestlé a alors mis en place un plan de mesures, comprenant des économies, une augmentation des dépenses publicitaires sur ses produits phares et une réorganisation de ses activités d'eau, touchées par un scandale en France et en Suisse lié à l'utilisation de systèmes de micro-filtration interdits pour les eaux minérales. Pour 2025, Nestlé s'attend à une amélioration de la croissance organique des ventes grâce aux mesures annoncées, bien que la marge opérationnelle courante récurrente puisse temporairement diminuer. Le groupe prévoit également d'augmenter son dividende de 5 centimes pour atteindre 3,05 francs suisses par action. Cependant, ces annonces n'ont pas réussi à endiguer la chute du cours de l'action, qui a perdu près du quart de sa valeur en 2024. Malgré cette situation, Nestlé conserve un large portefeuille de produits et de nombreuses opportunités pour relancer sa croissance. Le groupe a déjà annoncé son intention de se concentrer sur ses produits à fort potentiel, comme les 31 marques milliardaires (Nespresso, KitKat, Purina One), et a amorcé une séparation des activités d'eau. Cela pourrait s'accompagner d'une désinvestissement partiel ou même d'une vente du secteur, comme l'avait déjà fait Nestlé en 2016 pour alléger sa voilure sur les glaces





