Neskak vise le plein de points face à la lanterne rouge

Les Bayonnaises de l'ASB accueillent les Pachys dacquoises, dernier du classement, avec l'ambition de prendre le maximum de points. Les Neskak, en bonne position pour le top 4, s'apprêtent à affronter les deux derniers du championnat avant un match crucial contre Toulon.

Après deux résultats plutôt positifs à l'extérieur, les Neskak auront à cœur de prendre le maximum de points avec la réception de la lanterne rouge : les Pachys dacquoises. Face à une lanterne rouge dacquoise qui n’a pas récolté la moindre victoire depuis le début de la saison, les Bayonnaises de l’ ASB auront évidemment la volonté de faire le plein de points devant leur public ce soir.

À l’aller les filles de Jean-Michel Gonzalez avaient largement surclassé les Landaises (12-59, le 13 octobre lors de la 2e journée). Depuis, de nombreux matchs se sont déroulés : de véritables combats au cours desquels les Neskak s’en sont bien sorties car au moment de ces lignes, elles sont dans la course pour le fameux sésame : le top 4. Huit. C’est le nombre de rencontres qu’il leur reste. Quand on sait qu’elles affrontent successivement les deux derniers du championnat, il est donc primordial pour les filles de faire le plein de points avant un affrontement primordial : Toulon le 8 mars, membre de ce très convoité quatuor de tête.La troisième ligne bayonnaise Lucie Quentin (22 ans) l’assure, « chaque match est différent », même si elle est consciente de l’enchaînement à venir, « une bonne opportunité afin d’engranger un maximum de points ». Pas d’excès de confiance côté ASB, les Basques savent que malgré « l’impression d’un écart important », les Dacquoises ne vont rien lâcher et vont vendre chèrement leur peau. Décisive la semaine dernière (essai de l’égalisation en début de 2e mi-temps), cette cadre du club, présente depuis cinq ans chez les seniors, affiche un discours positif malgré « un sentiment d’inachevé à Rouen ». La volonté est claire côté Neskak, la dynamique est positive : tous les ingrédients sont réunis pour « éviter toute mauvaise surprise et continuer de progresser ».Le groupe : (avants) Cid, Amigorena, Iturria, L. Etcheverry, L. Rojo, Nerac, Leglise, Quentin, Jaurena, Duffort, M. Rojo, Dupuis ; (arrières) Gony, Hemmert, Duhalt, Pecastaings, A. Etcheverry, Laurent, Martel, Dabat, Pierresteguy, Jehenne.





RUGBY FEMININ ASB NESKAK PACHYS DACQUOISES TOP 4 CHAMPIONNAT

