Nématode du pin : extension en Béarn et craintes pour les forêts landaises

Le nématode du pin s'étend en Béarn et Landes. Les sylviculteurs craignent une nouvelle virulence et dénoncent le ralentissement des mesures d'abattage face aux incendies.

Le nématode du pin, un petit ver dévoreur de résineux, continue de propager son infestation dans le sud-ouest de la France. Cette menace biologique, vectrice par le coléoptère Monochamus, touche désormais les massifs forestiers des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, exacerbant les vulnérabilités précédemment créées par les intempéries et les feux de forêt récents.

Une expansion inquiétante dans les deux départements

Le coléoptère Monochamus est particulièrement actif dans le massif des Landes de Gascogne. Il transporte activement le nématode du pin, un organisme phytopathogène redoutable pour les pins. Ce ravageur est qualifié de pyrophile, ce qui signifie qu'il est attiré par les zones brûlées pour pondre ses œufs dans le bois affaibli ou mort. Cette préférence biologique pose un problème majeur de santé des forêts après les incendies.

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Les autorités sanitaires ont délimité des zones de surveillance strictes. Ces zones barrent désormais la carte des Landes et des Pyrénées-Atlantiques avec une tâche continue. L'objectif est de contenir la propagation vers des zones forestières encore saines et économiquement vitales pour la région. La continuité territoriale de l'infestation augmente considérablement les risques de contamination.

Craintes sur la virulence et stratégies d'abattage

Depuis la première découverte du nématode à Seignosse le 4 novembre 2025, la situation s'est dégradée. Cinq nouveaux cas ont été identifiés en Béarn le 23 octobre. Ces découvertes ont élargi les périmètres sous surveillance. La stratégie initiale d'abattage massif dans un rayon de 500 mètres autour des cas positifs a été abrogée.

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La filière craint une évolution génétique du ravageur. Benoît Fraud, directeur général de la coopérative Alliance forêt bois, exprime ses inquiétudes. Il suppose que le nématode découvert dans les Pyrénées-Atlantiques pourrait être plus virulent que celui identifié dans le massif landais. Les analyses de génotypes par l'Inrae sont attendues pour confirmer ou infirmer cette hypothèse scientifique cruciale.

Les nouvelles détections se concentrent le long de l'autoroute A 64. Elles touchent également des zones urbaines ou périurbaines comme des jardins, où la densité de pins est faible. Cette dispersion géographique complique la lutte. Elle nécessite une adaptation des méthodes de contrôle sanitaires pour cibler efficacement les foyers émergents.

Crisis économique et retard des mesures de lutte

Éric Dumontet, secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, dresse un bilan noir de l'année 2026. Le massif a subi des tempêtes Nils et Pedro, des incendies en Gironde et dans les Landes, ainsi que des attaques de scolytes. Le contexte économique difficile et un marché du bois peu réjouissant ajoutent à la pression sur les forestiers.

La situation sanitaire actuelle met sous cloche 461 800 hectares. Parmi ceux-ci, 46 881 hectares sont constitués de résineux sensibles au nématode. Éric Dumontet dénonce le manque d'avancée dans les mesures de lutte. Il souligne que les procédures administratives sont chronophages et ralentissent la réactivité nécessaire face à une menace biologique rapide.

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La coopérative Alliance forêt bois a réalisé sa mission sur le premier marché d'urgence. Elle a abattu les arbres dans un rayon de 500 mètres autour du cas de Seignosse et sur 6 km. Elle attend maintenant le résultat du deuxième marché pour poursuivre les travaux au-delà de 6 km. Ce retard est probablement lié à un manque de financement disponible actuellement.

Impact des incendies et marché du bois atone

Les incendies en Gironde et dans les Landes ont également un impact direct sur la stratégie sanitaire. La coupe rapide des pins incendiés de l'été permettrait d'éviter d'ajouter le nématode à la menace des scolytes. Cependant, la récolte du bois incendié face à un marché atone pose un problème logistique majeur. Les récolteuses et débardeuses travaillent à plein régime depuis plus d'un mois sur les hectares brûlés.

Le rythme de sortie des bois incendiés reste en deçà des prévisions établies. La filière table sur un chantier d'au moins un an et demi pour couper l'intégralité du bois endommagé. Ce délai long fait peser plusieurs risques sur la forêt. Les arbres restants sur pied pendant cette période prolongée constituent des vecteurs potentiels pour le Monochamus.

Si les arbres incendiés ne sont pas sortis à temps, le coléoptère pourrait s'y intéresser. Cela permettrait d'étendre l'infestation du massif au-delà des deux zones déjà délimitées. La simultanéité de la crise sanitaire et de la crise économique du bois rend la gestion forestière extrêmement complexe. Les professionnels appellent à une accélération des procédures et à un soutien financier renforcé pour protéger l'avenir du massif landais.