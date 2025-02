Nelly Bordenave, la Maestro de « N'oubliez pas les paroles ! »

Nelly Bordenave, une musicienne de 47 ans originaire de Bergerac, est devenue l'héroïne de l'émission « N'oubliez pas les paroles ! » en triomphant du champion historique, Benoît. Son parcours est une véritable histoire de persévérance et de passion pour la musique.

Nelly Bordenave , originaire de Bergerac , s'est imposée comme une véritable star dans l'émission « N'oubliez pas les paroles ! » sur France 2. Cette musicienne de 47 ans, qui travaille comme responsable des ressources humaines dans le secteur immobilier à Toulouse , a gravi les échelons de l'émission avec détermination, devenant même maestro après avoir détrôné Benoît , le plus grand champion de l'histoire du jeu.

A l'origine, elle s'est inscrite presque par hasard, mais son amour pour la musique et sa bonne mémoire lui ont permis de remporter victoire après victoire. Nelly, qui a fréquenté le collège et le lycée Henri-IV et Maine-de-Biran à Bergerac, est la fille de l'élu municipal Christian Bordenave. Elle habite à Toulouse depuis près de vingt ans, où elle a tissé un réseau de soutien auprès de sa famille et de ses amis.Lors de son entretien avec l'émission, Nelly avoue avoir été partagée par son succès. En effet, elle avait beaucoup d'admiration pour le parcours de Benoît et ressentait une certaine tristesse d'être responsable de la fin de son règne. Elle souligne son implication croissante dans l'émission, passant de simple spectatrice à candidate déterminée. Après un premier casting infructueux, elle a persévéré et a finalement été choisie à nouveau en fin 2022. Sa préparation s'est intensifiée, avec l'objectif d'apprendre de nouvelles chansons et de se familiariser avec différentes mélodies.Nelly confie qu'elle est une grande fan de musique et que sa maison est un lieu vibrant de chants et de harmonies. Elle a également mentionné qu'elle était active dans le milieu musical à Toulouse, participant à des concerts avec son groupe. Elle souligne l'importance du soutien de sa famille et de ses amis, qui l'ont encouragée tout au long de son parcours dans l'émission. Elle exprime également sa reconnaissance envers l'équipe de production de « N'oubliez pas les paroles ! », louant leur bienveillance et leur ambiance positive. Enfin, elle laisse entendre que son expérience télévisuelle pourrait l'amener à participer à d'autres émissions musicales, notamment lors des soirées karaoké organisées par ses collègues au travail





