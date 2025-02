Neige et verglas en France: vigilance jaune pour plusieurs départements

Météo France a placé plusieurs départements en vigilance jaune pour un phénomène de neige-verglas ce vendredi 14 février 2025. L'Est de la France sera le plus touché par le froid, avec des températures descendant jusqu'à -6 degrés dans certaines régions.

Un épisode de neige et de verglas continue de toucher une partie de la France pour la fin de semaine. Météo France place plusieurs département s en vigilance jaune pour un phénomène de neige-verglas pour ce vendredi 14 février 2025. Le froid touchera surtout l’Est, et plus particulièrement le Doubs, le Jura, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, des Vosges et le Territoire de Belfort.

Ce jeudi, 11 départements étaient déjà en vigilance jaune pour neige-verglas. Au total, 20 départements sont en jaune pour différents phénomènes météo pour la fin de semaine. Les départements en vigilance ce vendredi sont : Aisne : Crues Hautes-Alpes : Avalanches Doubs : Neige-verglas Eure : Crues Eure-et-Loir : Crues Isère : Avalanches Jura : Neige-verglas Meurthe-et-Moselle : Neige-verglas Moselle : Neige-verglas Oise : Crues Pyrénées-Atlantiques : Avalanches Hautes-Pyrénées : Avalanches Bas-Rhin : Neige-verglas Haut-Rhin : Neige-verglas Haute-Saône : Neige-verglas Savoie : Avalanches Haute-Savoie : Avalanches Somme : Crues Vosges : Neige-verglas Terr. de Belfort : Neige-verglas Dans son bulletin de 16 h ce jeudi, Météo France prévient que l’air froid va gagner l’ensemble des régions du nord-est durant la nuit et peut être à l’origine au petit matin de chaussées glissantes ou partiellement enneigées en Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Le matin, la moitié ouest sera sous les nuages, contrairement à la moitié est où le soleil sera bien présent. L’après-midi, le beau temps sec et ensoleillé gagne du terrain vers l’ouest. La journée s’annonce donc agréable sur une grande partie du pays, dans une atmosphère assez fraiche sur la moitié nord. Côté températures, c’est le retour des gelées généralisées sur un large quart nord-est avec des températures variant de -4 à -1 degrés, localement -6/-5 degrés près des Vosges. De la Basse-Normandie et nord des Pays de la Loire à Auvergne-Rhône-Alpes en passant par le Centre, il fait 0 à 3 degrés. Enfin, de la Bretagne au sud-ouest et sur le bassin méditerranéen, les températures sont comprises entre 5 et 10 degrés. Le froid reste de mise l’après-midi avec des températures comprises entre 2 et 7 degrés sur une grande partie du pays. Plus au sud, il fait entre 10 et 15 degrés en général, voire localement 18 à 20 degrés sur le sud de l’Aquitaine, d’après Météo France. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu





