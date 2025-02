Neige en Plain: La France Sous L'Influence d'Un Anticyclone Puissant

La France est actuellement sous l'influence d'un puissant anticyclone, entraînant des chutes de neige en plaine, notamment dans le nord du pays. Les prévisions météo indiquent que les flocons pourraient persister jusqu'à ce mardi 11 février, mais la journée devrait être la plus froide de la semaine. Le retour d'une légère alimentation maritime à partir de mercredi pourrait apporter un léger réchauffement au nord, mais les températures ne dépasseront pas 7°C. En revanche, le sud-ouest pourrait connaître un retour de la douceur avec des températures supérieures à 15°C.

L’hiver est installé depuis quelques jours au nord et les flocons de neige en plaine en France , ce n’est pas encore totalement terminé. De la Normandie aux Hauts-de- France , la neige pourrait bien encore se mêler à la pluie, voire la remplacer, à partir de cette fin d’après-midi de ce lundi 10 février 2025. Des chutes de neige sont aussi attendues ce lundi soir de la Seine-Maritime au Nord-Pas-de-Calais et elles pourraient même blanchir les sols, prévient Météo France .

Idem dans l’est du pays dans la matinée de ce mardi 11 février. Retour des flocons en plaine vendredi ? « Mais ce mardi 11 février devrait néanmoins être la journée la plus froide de la semaine, d’après les modèles météo », estime, sur actu.fr, le météorologue Yann Amice, même si, au nord, les températures ne remonteront pas réellement en flèche ces prochains jours. Dans ses prévisions de phénomènes dangereux, Météo France n’exclut d’ailleurs pas encore totalement le retour de « phénomènes glissants » vendredi 14 février, dans le nord-ouest du pays, « car une dépression va entrer par l’ouest et un léger conflit de masses d’air pourrait se créer, même si les modèles ne sont pas unanimes », détaille Yann Amice. Ce mardi 11 février 2025, la goutte froide (de l’air froid en altitude) responsable de ces flocons de neige en plaine ces derniers jours devrait s’évacuer vers la Belgique et les précipitations devraient devenir moins fréquentes les jours suivants (sauf dans le sud-est, sous forme de pluie). Il faudra juste surveiller vendredi 14 février l’arrivée d’une petite perturbation pluvieuse par la Bretagne et un éventuel conflit de masses d’air dans le nord-ouest, ponctuellement. Yann Amice Météorologue Vidéos : en ce moment sur Actu . Au menu de la semaine : un temps hivernal au nord, avec des grisailles et quelques éclaircies, mais plutôt sec, et des températures qui ne dépasseront que rarement les 7°C au meilleur de la journée, mais aussi des remontées pluvieuses dans le sud-est. Et même le retour de la douceur dans le sud-ouest, avec un mercure à plus de 15°C l’après-midi. Les températures minimales prévues par les modèles météo entre ce mardi 11 et ce vendredi 14 février 2025. (©WeatherNCo avec Meteologix)Un puissant anticyclone à l’est et une légère alimentation maritime à l’ouest Le contexte, c’est une France située sous l’influence d’un anticyclone puissant centré sur le Danemark, mais cet air continental et froid va laisser passer, à partir de ce mercredi 12 février 2025, « une légère alimentation maritime », par l’ouest. Un léger changement de flux (un peu) plus doux au nord et surtout à l’ouest pour résumer va se mettre en place. Mais pour autant, pas de pluies conséquentes, ni de radoucissement excessif (sauf dans le sud-ouest) avec près de 14 à 15°C ce jeudi 13 et près de 18°C dans le Pays basque vendredi 14 février ! Les températures minimales devraient être comprises ce mardi 11 février 2025 entre -2°C et +1°C de la Bretagne à la Normandie jusqu’aux Pays de la Loire et au Berry, de 1°C à 6°C sur le reste de la moitié nord. Puis, elles remonteront (très) doucement, ensuite, au nord. Les pluies, elles, devraient surtout concerner donc le sud du pays, « car elles seront bloquées par les hautes pressions au nord », anticipe Yann Amice. Les pluies devraient surtout concerner donc le sud du pays cette semaine. (©WeatherNCo avec Meteologix)Les perturbations qui parviendront à s’infiltrer rentreront par le Portugal ou le sud de la Méditerranée. Une situation qui devrait peu évoluer cette semaine, sauf ce vendredi 14 février au nord, où une petite limite pourrait bien apporter quelques flocons dans le nord-ouest, mais même si c’est le cas, ce sera très temporaire.Et, à ce stade des prévisions, les éclaircies devraient rapidement percer dans la foulée par l’ouest avec même une ambiance toute printanière dans le sud-ouest au pied des reliefs.Et un week-end des samedi 15 et dimanche 16 février 2025 qui s’annonce calme et sec, mais guère plus chaud au nord avec toujours des gelées matinales. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.#Météo France#Neig





