Négociations Russie-Ukraine : L'Europe intégrée au processus de paix

Jared Kushner et Volodymyr Zelensky confirment la participation de l'Europe aux futures discussions avec Vladimir Poutine après les pourparlers d'Abou Dhabi.

Les émissaires spéciaux américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont annoncé jeudi que l'Europe serait officiellement intégrée au prochain cycle de négociations avec la Russie concernant la guerre en Ukraine. Cette décision fait suite à des pourparlers intenses tenus à Abou Dhabi, suivis de discussions prolongées au Kremlin avec le président russe Vladimir Poutine.

L'inclusion européenne au cœur des accords

Jared Kushner a déclaré explicitement que Washington ne pouvait pas finaliser un accord entre Moscou et Kiev sans la présence des partenaires européens à la table des négociations. Il a affirmé avoir obtenu l'assentiment de Vladimir Poutine pour élargir le processus de paix afin d'y inclure ces partenaires, marquant un changement de stratégie par rapport aux premières rencontres à Abu Dhabi.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé cette orientation, précisant que les Européens participeraient directement aux discussions plutôt que d'observer séparément. Il a souligné que les pays européens auraient une voix officielle dans le processus, refusant toute décision concernant la sécurité du continent sans leur consentement. Emmanuel Macron a réagi en affirmant que les 40 pays de la Communauté politique européenne prenaient ensemble la responsabilité de leur propre sécurité aux côtés de l'Ukraine.

Postions russes intransigeantes et divergences majeures

Malgré les progrès annoncés sur la participation européenne, le Kremlin n'a pas confirmé que Vladimir Poutine avait accepté formellement cette inclusion. Lors d'un échange télévisé rare avec les émissaires américains, le président russe a maintenu une ligne dure, refusant toute possibilité de zones démilitarisées ou grises le long de la ligne de front. Il a également qualifié d'absolument inacceptable tout déploiement de troupes étrangères en Ukraine, une demande fondamentale de Kiev.

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Vladimir Poutine a réitéré ses exigences maximalistes pour mettre fin à près de cinq ans de conflit. Il a notamment demandé le retrait complet des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk, une condition que Kiev refuse catégoriquement. La Russie occupe actuellement un peu plus de 19 pour cent du territoire ukrainien et revendique l'annexion de quatre régions, dont Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson, une annulation rejetée par la communauté internationale.

Initiatives humanitaires et prochaines étapes

En parallèle des positions politiques, Vladimir Poutine a proposé une opération humanitaire à Kostiantynivka, une ville clé du front dans la région de Donetsk au cœur des combats. Cette proposition s'ajoute à un accord concret issu des discussions d'Abou Dhabi : un échange massif de prisonniers entre les deux camps, qualifié par Zelensky comme étant le plus important depuis le début de la guerre.

Jared Kushner a indiqué que le calendrier et les détails précis du processus de négociation seraient publiés prochainement, tout en admettant que d'importantes divergences subsistaient entre les parties. Le conflit, lancé par l'offensive russe en février 2022, a fait des centaines de milliers de morts et reste le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.