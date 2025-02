Négociations intensives pour la deuxième phase de la trêve dans la bande de Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a envoyé une délégation de négociateurs au Caire pour discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'accord de trêve, qui s'achève le 1er mars, a permis la libération de nombreux otages et prisonniers, ainsi qu'une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza. Cependant, le Hamas accuse Israël de violations de l'accord et de blocage de l'entrée de secours dans Gaza.

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a ordonné l'envoi d'une délégation de négociateurs au Caire pour discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza , a fait savoir son bureau dimanche 16 février. Le cabinet de sécurité israélien se réunira lundi pour évoquer cette deuxième phase de la trêve.

« Après la réunion du cabinet, l'équipe recevra des instructions pour la poursuite des négociations concernant les sujets de la deuxième phase », a ajouté le bureau du chef du gouvernement israélien. Dimanche, le Hamas a accusé Israël d'avoir commis une « grave violation » après une frappe qui a tué trois policiers dans le territoire palestinien. L'armée israélienne a dit avoir ciblé des « hommes armés ». Le mouvement islamiste accuse aussi Israël de bloquer l'entrée dans Gaza avec des préfabriqués et des équipements de déblaiement des décombres, ce qu'il considère comme une « déclaration explicite d'échec de l'accord ». La première phase de la trêve, qui s'achève le 1er mars, a permis la libération de 19 otages israéliens et 1 134 prisonniers palestiniens, sur les 33 otages (dont huit décédés) et les 1 900 détenus palestiniens prévus dans l'accord. Elle prévoit aussi une aide humanitaire accrue à Gaza.





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GAZA TRÈVE ISRAËL HAMAS NÉGOTIATIONS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cessez-le-feu à Gaza : pourquoi l'accord de trêve fragilise le gouvernement de Benyamin NétanyahouPour le Premier ministre israélien, les conséquences de la trêve avec le Hamas sont aussi politiques. Les trois ministres du parti Force juive, dont Itamar Ben Gvir, chargé de la Sécurité nationale, ont démissionné.

Lire la suite »

Trêve à Gaza : Benyamin Netanyahou applaudit le plan « révolutionnaire » de Donald TrumpBenyamin Netanyahou a assuré que Donald Trump était « très déterminé à mettre en œuvre » son plan pour Gaza et que leurs entretiens avaient débouché sur « des résultats extraordinaires »

Lire la suite »

Gaza: une nouvelle phase la trêve Israël-Hamas s'ouvre, Donald Trump optimiste sur les négociationsLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé aux États-Unis ce dimanche 2 février, avant d'être reçu par Donald Trump mardi. Cette visite coïncide avec la reprise prévue cette semaine des négociations par médiateurs interposés entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du...

Lire la suite »

Guerre à Gaza : Donald Trump invite Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche mardi 4 févrierLe président des États-Unis a invité le Premier ministre Benyamin Netanyahou à une rencontre à la Maison-Blanche le mardi 4 février

Lire la suite »

«Nous ferons le travail» : Benyamin Netanyahou veut «poursuivre» le plan de Donald Trump pour Gaza«Le vrai problème» est de trouver une «destination» pour accueillir les Gazaouis déplacés, a ajouté le premier ministre israélien.

Lire la suite »

Cessez-le-feu à Gaza : Reprise des négociations ce lundi pour la seconde phaseAprès de nouveaux échanges de prisonniers et d’otages ce week-end, les négociations vont reprendre ce lundi pour la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Lire la suite »