Négociations de Céssez-le-feu en Gaza : Retour en Israël de la Délégation Israélienne Sans Progrès

Les négociations de cessez-le-feu en Gaza entre Israël et le Hamas se sont heurtées à des obstacles importants. La délégation israélienne, revenue sans résultats tangibles d'un voyage au Qatar, fait face à un climat de défiance et d'incertitude. Les déclarations controversées de Donald Trump concernant un déplacement de masse des Gazaouis, ainsi que le soutien d'Israël à ce plan, ont attiré les critiques de l'Egypte et alimenté les tensions.

La délégation israélienne qui s'était rendue dimanche au Qatar pour négocier avec le Hamas en vue de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est déjà rentrée en Israël, ont déclaré lundi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les autorités israéliennes n'ont pas commenté ce retour, alors que les négociations ont timidement débuté la semaine dernière.

Selon un responsable palestinien, la défiance entre les deux parties, qui s'accusent mutuellement de violer les termes de l'accord, entrave tout progrès. Les déclarations du président américain Donald Trump, favorable à un déplacement de masse des Gazaouis pour développer un projet immobilier, ont compliqué les négociations en rendant l'après-guerre encore plus incertain. Le soutien public apporté par Benjamin Netanyahu à ce projet, qui relèverait selon les règles du droit international du nettoyage ethnique, a crispé l'autre médiateur, l'Egypte, qui accuse depuis Israël de 'mettre des bâtons dans les roues' des négociateurs en retardant le retrait de ses troupes et en continuant ses opérations de surveillance aérienne. À mi-chemin de la première phase du cessez-le-feu, qui doit durer 42 jours, aucun progrès notable n'a été signalé concernant la suite du processus qui doit théoriquement conduire à la libération de tous les otages et au retrait total des forces israéliennes. Jusqu'ici, 16 des 33 otages qui doivent être libérés pendant la première phase ont pu rentrer en Israël, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Mais le Hamas reproche à Israël de traîner les pieds pour permettre l'entrée de l'aide à Gaza, une accusation rejetée par Israël, qui met de son côté en cause les conditions indignes dans lesquelles certains otages ont été remis par le groupe islamiste à la Croix-Rouge. L'opinion publique israélienne a été choquée par l'état physique d'Ohad Ben Ami, Eli Sharabi et Or Levy, les trois otages qui ont été libérés samedi, ce qui a contribué à tendre les discussions. Le Hamas est de son côté échaudé par les déclarations répétées des ministres ultranationalistes du gouvernement israélien, qui ont applaudi avec enthousiasme le plan de Donald Trump pour Gaza et appellent à une reprise de la guerre dès que le dernier otage aura été libéré.





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cessez-LE-FEU HAMAS ISRAEL NEGOTIATIONS GAZA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Accord Israël-Hamas: Négociations en voie d'aboutissement mais les combats se poursuivent à GazaLe président américain Joe Biden annonce que les négociations pour un accord de paix entre Israël et le Hamas pourraient aboutir «dès cette semaine». Des progrès significatifs ont été enregistrés dans les discussions indirectes menées sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des États-Unis. Cependant, malgré ces avancées diplomatiques, les bombardements et les combats se poursuivent à Gaza, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires.

Lire la suite »

Gaza: une nouvelle phase la trêve Israël-Hamas s'ouvre, Donald Trump optimiste sur les négociationsLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé aux États-Unis ce dimanche 2 février, avant d'être reçu par Donald Trump mardi. Cette visite coïncide avec la reprise prévue cette semaine des négociations par médiateurs interposés entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du...

Lire la suite »

Surfant sur les propos de Trump, Israël veut aider les Palestiniens « volontaires » à quitter GazaFin janvier, les habitants de Gaza ont retrouvé leurs maisons après l'accord de cessez-le-feu signé entre Israël et le Hamas.

Lire la suite »

Trêve à Gaza : Israël retarde la ratification, entre crise des négociations et risques politiquesPrévu jeudi, le vote du gouvernement israélien censé sceller l’accord avec le Hamas a été retardé. Invoquant une crise de dernière minute avec le mouvement islamiste palestinien, Benyamin Netanyahou est aussi aux prises avec ses ministres radicaux qui menacent de faire chuter sa coalition.

Lire la suite »

Trêve à Gaza : le Hamas «prêt» pour le deuxième cycle de négociations avec IsraëlLE POINT SUR LA SITUATION - Les discussions porteront notamment sur «la prévention d’un retour à la guerre, le retrait militaire» israélien de Gaza, et «les critères» des échanges entre les derniers otages israéliens et les prisonniers palestiniens.

Lire la suite »

Les négociations pour une trêve à Gaza 'au stade final' selon le QatarLe Qatar a affirmé mardi qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être conclu 'très bientôt', les négociations étant 'au stade final', après 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien.

Lire la suite »