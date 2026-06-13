Nectar : le traiteur inclusif de l'Oiseau-Mouche ouvre ses portes à Roubaix

L'association L'Oiseau-Mouche, qui œuvre pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, lance Nectar, un nouveau service trauteur à Roubaix. Porté par le chef Bruno Lemestre et une équipe de six cuisiniers en situation de handicap, il propose une cuisine originale et de saison pour les entreprises et associations.

"Nectar", la nouvelle branche traiteur de l'association roubaisienne L'Oiseau-Mouche, spécialisée dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, a officiellement ouvert ses portes fin avril 2026.

Installée au 158 rue Gambetta, dans des locaux entièrement rénovés pour accueillir une cuisine professionnelle, cette initiative s'inscrit dans la continuité du travail mené depuis des décennies par la compagnie de théâtre et son restaurant "Le Colibri". Après avoir géré pendant treize ans le restaurant de la Condition Publique, l'association a saisi l'opportunité de diversifier ses activités pour créer ce service traiteur, répondant à une demande de plus en plus forte de la part des entreprises et des associations de la métropole lilloise.

La direction culinaire est confiée à Bruno Lemestre, chef cuisinier expérimenté, qui encadre une équipe de six cuisiniers tous porteurs de handicap. Le concept repose sur la création de plats originaux, élaborés à partir de produits frais, de saison et le plus possible faits maison, avec une volonté affichée de sortir des sentiers battus.

Les prestations, allant du plateau-repas aux cocktails, sont destinées à un public professionnel pour des séminaires, des déjeuners d'affaires ou des événements associatifs, avec des tarifs situés entre 20 et 30 euros par personne. Les clients ont la possibilité de se faire livrer ou d'utiliser les salles du théâtre de l'Oiseau-Mouche, situé à quelques centaines de mètres, et le projet prévoit à terme d'accueillir directement des séminaires dans un espace dédié au sein même des locaux de Nectar.

Sur l'ensemble de ses activités, l'association emploie aujourd'hui 60 permanents, dont 41 sont en situation de handicap, affirmant ainsi son rôle pionnier dans l'économie sociale et solidaire du territoire





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