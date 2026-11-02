Nébuleuse Tête de Chat : Hubble et Webb dévoilent une pouponnière stellaire

L'ESA publie trois nouvelles images de la nébuleuse de la Tête de Chat. Hubble et James Webb révèlent les détails de cette pouponnière d'étoiles à 7500 années-lumière.

L'Agence spatiale européenne a présenté le 29 octobre un ensemble saisissant de nouvelles images captées par les télescopes Hubble et James Webb. Ces instruments ont braqué leurs optiques sur la nébuleuse de la Tête de Chat, une structure gazeuse et poussiéreuse située dans la nébuleuse de la Carène. Cette région célèbre se trouve à une distance d'environ 7 500 années-lumière de la Terre. L'entente internationale a ainsi publié trois clichés distincts offrant une vision complète de cet environnement steller.

Une pouponnière stellaire aux trois visages

Chacune de ces images met en lumière une facette différente de cette colonne de matière. La première est réalisée en lumière visible, tandis que les deux suivantes utilisent le spectre infrarouge. Ce pilier cosmique a été façonné par des étoiles massives présentes à proximité. Ces astres bien plus lourds et chauds que notre Soleil inondent leur voisinage d'un rayonnement ultraviolet intense. Ils projettent également des vents stellaires puissants composés de flux de particules énergétiques.

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Ensemble, ces forces balaient progressivement le gaz et la poussière environnants. Le processus érode la matière moins dense qui s'envole rapidement. Seules les zones les plus compactes résistent à cette érosion prolongée. Elles dessinent ainsi la silhouette caractéristique et résistante du pilier félin observé aujourd'hui. Cette structure évolue continuellement sous l'impact de ces rayonnements violents.

Les détails révélés par Hubble et James Webb

Le premier cliché, pris par la caméra WFC3 de Hubble, offre une ressemblance frappante avec la tête d'un félin. Hubble observe ici la lumière visible telle qu'elle est perçue par l'œil humain. La poussière cosmique arrête cette lumière car elle est trop épaisse pour la laisser passer. Le pilier se découpe alors en ombre chinoise avec une couleur brun sombre et opaque. Le gaz diffus qui l'entoure affiche des nuances de bleu, cyan, jaune, orange et rouge.

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Ces couleurs proviennent de deux sources principales d'émission lumineuse. D'une part, l'oxygène, l'hydrogène et le soufre excités par les étoiles voisines restituent leur énergie absorbée. D'autre part, la lumière des étoiles est renvoyée dans toutes les directions par la poussière présente. L'œil rougeoyant visible sur l'image pourrait trahir une jeune étoile encore enfouie. Elle resterait à moitié emmitouflée dans son cocon protecteur de poussière dense.

Le flanc droit du chat est souligné par un liseré jaune et vaporeux distinctif. Selon l'Agence spatiale européenne, ce bord lumineux correspond à du gaz chauffé et ionisé. Ce gaz perd une partie de ses électrons sous l'effet des ultraviolets des étoiles voisines. Le processus aboutit à l'évaporation progressive de cette matière. Les astronomes qualifient ce phénomène de photoévaporation car il grignote lentement le pilier solide.

Une transparence totale en infrarouge

Le télescope James Webb, développé avec la NASA, l'ESA et l'agence spatiale canadienne, offre une vision radicalement différente. Lancé à bord d'une fusée Ariane 5, il est le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. L'infrarouge traverse la poussière bien mieux que la lumière visible. Le pilier devient ainsi plus transparent et dévoile un relief tourmenté et complexe. La nébulosité éclatante vue par Hubble s'estompe au profit d'une nuée d'étoiles bleues et jaunes.

Même dans l'infrarouge, certaines étoiles restent plus ou moins voilées par la poussière restante. La luminosité de l'œil du chat persiste dans ces nouvelles longueurs d'onde. Cette observation conforte fortement l'hypothèse d'une jeune étoile enfouie au sein de la structure. Webb repère également un indice plus discret près du ventre du félin cosmique. Il s'agit d'un faible jet de matière qui pourrait signaler une autre étoile en gestation.

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Cette seconde étoile naissante serait nichée directement dans le pilier ou juste à sa droite. Sur le côté gauche de l'image flottent des volutes fragiles de gaz et de poussière. Ces structures sont exposées directement au rayonnement intense des étoiles massives proches. Le troisième cliché, réalisé par l'instrument MIRI fourni à moitié par l'ESA, apparaît comme le plus fantomatique. Il capte l'infrarouge moyen révélant la faible chaleur de la poussière tière.

Des molécules de carbone aux confins de l'univers

Cette lumière lointaine du visible dessine les contours précis du chat grâce à des PAH spécifiques. Ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des molécules de carbone présentes dans la suie terrestre. Excitées à leur tour par les étoiles environnantes, elles réémettent cette énergie en infrarouge. Le résultat montre un chat aux reflets bleutés et verdâtres très subtils. Ces nuances traduisent l'intensité des émissions et l'éclairage reçu plutôt que la seule température.

Sur sa gauche, de petits grumeaux de matière et de fins filaments ressortent nettement dans cette vue. Sur sa droite, une source lumineuse jaune se détache sur un fond rougeâtre vif. Un mince filament barre cette zone lumineuse de part en part. Il est impossible de trancher si ces éléments sont réellement liés ou simplement alignés par hasard. L'image seule ne permet pas de confirmer cette connexion spatiale directe entre les objets.

Le destin de cette nébuleuse est de se disperser complètement dans le temps. Cette destruction progressive aide néanmoins les astronomes dans leurs recherches. Ils peuvent ainsi mieux cerner les mécanismes de la naissance chaotique des étoiles. Les données recueillies fournissent des informations précieuses sur la formation stellaire. Cette étude de cas dans la nébuleuse de la Carène enrichit notre compréhension de l'univers.