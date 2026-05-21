Néanmoins, les supporters gratuits ne sont pas automatiquement éligibles à l’exemption de caution

Pour bénéficier de l'exemption de caution, il faut avoir acheté des billets pour la Coupe du monde au plus tard le 15 avril 2026 et être déjà inscrit au système FIFA Priority Appointment Scheduling System, la voie de l'instance du football international pour obtenir les visas pour assister à la compétition.

Algérie, Tunisie, Sénégal... énorme piège pour les supporters africains : il est trop tard pour éviter les 15 000 dollars de caution pour assister au Mondial 2026 Les supporters de l’Algérie, du Sénégal, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire et du Cap-Vert ne devraient plus avoir à disposer de 15 000 dollars de caution pour obtenir un visa pour assister aux matchs du Mondial 2026 aux États-Unis.

Mais derrière cette annonce, la réalité est beaucoup moins simple qu’une dérogation à son système de caution pour les visas existe pour certains voyageurs liés au Mondial. Ce dispositif imposait aux ressortissants de plusieurs pays, et notamment africains. Certains joueurs issus de l’immigration avec l’équipe de France ont déjà vécu des process sans fin





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