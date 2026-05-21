Ne pas s'oublier pendant le post-partum : 5 signes de la charge mentale et des solutions pratiques

Le post-partum est une période où le corps réclame du repos et les émotions peuvent être très fortes. Les signes de la charge mentale et des solutions pratiques pour pendant le post-partum sont abordés dans cet article.

Le post-partum est souvent résumé aux premières semaines après l'accouchement, alors que cette période de transition bouleverse autant le corps que le quotidien et les émotions des jeunes mères.

Il est essentiel de rappeler qu'une maman a aussi besoin d'attention, de soutien et de temps pour elle. Prendre soin de soi après la naissance d'un bébé n'a rien d'un luxe ni d'un caprice. Entre fatigue intense, récupération physique, nouvelles responsabilités et charge mentale, voici pourquoi il est si important de ne pas s'oublier pendant le post-partum





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