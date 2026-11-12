NBA : Sidy Cissoko mène Portland à la victoire contre OKC, Sarr et Coulibaly en deuil

Sidy Cissoko inscrit 19 points pour qualifier Portland. Victor Wembanyama, Alexandre Sarr et Bamba Dieng restent sur le banc ou marquent peu lors des défaites de leurs équipes respectives.

Portland a remporté un succès crucial en NBA grâce à la performance offensive de Sidy Cissoko face à un Oklahoma City Thunder affaibli par les blessures. Le Val-de-Marnais s'est imposé comme le leader offensif de son équipe, confirmant sa titularisation dans le cinq majeur avec un impact décisif sur le résultat final de la rencontre.

Cissoko domine l'offensive de Portland

Sidy Cissoko a obtenu sa deuxième titularisation consécutive aux côtés de Damian Lillard et Deni Avdija sous la direction de l'entraîneur Micah Nori. Il a compilé 19 points en 28 minutes de jeu, affichant une efficacité remarquable avec 6 réalisations sur 9 tirs au total. Sa précision derrière l'arc a été déterminante, marquée par 4 tirs à 3-points réussis sur 7 tentatives.

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Le Val-de-Marnais a ouvert le bal en marquant deux tirs primés dès le premier quart-temps, avant d'en ajouter deux autres au troisième acte. Cette performance lui permet d'enchaîner un second match consécutif à plus de 15 points, suivant ses 17 points inscrits la veille. Portland a su tirer parti de l'infirmerie remplie du Thunder pour prendre l'avantage lors du dernier acte.

Sarr et Dieng limitent les dégâts

Alexandre Sarr a montré sa présence au rebond pour les Spurs en captant 8 prises lors de son retour en activité. Il a enregistré 5 points en 25 minutes, confirmant sa place sous le cercle depuis le début de la saison NBA actuelle. Son apport offensif reste cependant en retrait par rapport à sa campagne précédente où il s'imposait comme un moteur offensif majeur.

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Bamba Dieng a également témoué de sa polyvalence pour les Pelicans en statistique. Il a totalisé 5 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 25 minutes de jeu. Son jeu sous toutes ses coutures illustre sa capacité à impacter le match sur le plan défensif et passeur, malgré un score final défavorable à son équipe.

Le contexte des autres équipes françaises

Victor Wembanyama et le reste du contingent français ont connu une soirée plus difficile au regard des résultats comptables. Si l'ancien joueur de Bordeaux confirme sa présence sous le cercle, son apport offensif reste en retrait par rapport à sa campagne précédente où il s'imposait comme un moteur.

La situation est contrastée pour les autres joueurs. Une alerte au mollet a tenu Bamba Dieng au repos lors de la victoire des Nets face aux New Orleans Pelicans. Cette absence temporaire permet à l'équipe de gérer son effectif tout en conservant un avantage important dans la hiérarchie de la conférence Est.

Impact sur la hiérarchie de la ligue

Ce résultat marque un tournant pour la dynamique de Portland qui cherche à consolider son statut dans la conférence Ouest. La performance de Cissoko offre une sécurité offensive que l'entraîneur peut exploiter dans les prochains matchs. Son implication dans le jeu hors-ballon et sa capacité à marquer loin du cercle sont des atouts majeurs pour débloquer des défenses serrées.

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Pour les autres équipes, les blessures et les rotations restent des facteurs clés. Les Spurs et les Pelicans doivent encore trouver leur rythme optimal pour transformer ces statistiques modestes en victoires. La suite de la saison NBA mettra à l'épreuve la profondeur de banc de chaque franchise, avec une attention particulière portée aux joueurs français en développement.