NBA : Nolan Traoré enregistre une performance record malgré son banc final, Alex Sarr brille pour Washington

Analyse de la nuit des Français en NBA avec un Nolan Traoré en feu et un Alex Sarr solide. Zoom sur les statistiques de Tristan Vukcevic et de Tom Compernol.

La nuit du 4 novembre 2026 a marqué un tournant statistique pour le meneur français Nolan Traoré, qui a atteint des sommets individuels dans le maillot des Nets de Brooklyn. Bien que son entraîneur Jordi Fernandez ait préféré le laisser sur le banc lors du dernier quart-temps, la performance globale de Traoré se distingue nettement de celle de ses compatriotes sur le circuit.

Une série statistique exceptionnelle pour Traoré

Nolan Traoré est indéniablement devenu le joueur français le plus performant sur les parquets de la NBA au cours de cette nuit. Sa production face aux Blazers de Portland l'inscrit désormais dans une série impressionnante de 111 points inscrits au cours des trois derniers matchs. Ce total correspond à une moyenne effrénée de 84 minutes de jeu cumulées pour ces encounters récents.

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Ces chiffres détonnent fortement par rapport à la situation de ses autres collègues français, aucun n'ayant encore franchi la barre des 20 points sur un seul match au début de la saison actuelle. Traoré a failli rejoindre ce cap symbolique lors du match contre Portland, marquant 19 points en seulement 23 minutes de jeu avec une efficacité redoutable à 8 réussites sur 10 aux tirs.

La décision tactique controversée de Jordi Fernandez

Malgré cette efficacité remarquable, Jordi Fernandez a pris la décision de ne pas faire jouer son meneur français durant le dernier quart-temps. Le coach espagnol a choisi de laisser la place à son rookie Mikel Brown Jr pour cette fin de partie, un choix qui semble avoir été contre-productif immédiatement.

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Cette substitution n'a pas empêché les Nets de subir une défaite étroite face aux Hawks d'Atlanta, perdant 121 à 124. Les Brooklynais menaient pourtant 114 à 110 avec seulement deux minutes à jouer avant que le match ne bascule en leur défaveur.

Après le match, Jordi Fernandez a commenté cette décision lorsque les journalistes l'ont questionné sur le statut de Traoré. L'entraîneur a suggéré que son intention était potentiellement de préserver son jeune meneur français en vue du back-to-back prévu le lendemain à Dallas, où ce serait au tour de Mikel Brown Jr d'être reposé.

La seule lueur d'espoir pour Alex Sarr à Washington

Ailleurs dans la ligue, la nuit n'a pas été aussi lumineuse pour les autres Français, notamment Alex Sarr qui jouait pour les Wizards de Washington. L'équipe a subi une lourde défaite 115 à 74 chez les Thunder d'Oklahoma City, marquant son score le plus faible depuis 2018.

Alex Sarr s'est démarqué comme la seule véritable éclaircie pour Washington dans cette séquence difficile. Le pivot français a signé un double-double solide avec 15 points et 14 rebonds, corrigeant ainsi son manque de présence sous les panneaux qui caractérisait le début de saison. Il a toutefois connu une nuit blanche à trois points avec 1 réussite sur 9 tentatives.

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La performance de Sarr gagne encore en intensité par rapport à celle de son coéquipier Anthony Davis, qui a signé un triste 0 sur 8 aux tirs, incluant 0 sur 4 à trois points. Washington a globalement tiré à 30% du terrain, dont seulement 16% derrière l'arc, expliquant l'ampleur de la déroute pour une franchise qui n'a plus vocation à effectuer un tanking.

Tristan Vukcevic et Tom Compernol en quête de régularité

Tristan Vukcevic, évoluant pour les Blazers, a tenté d'apporter de l'énergie à son équipe dans la défaite face aux Spurs de Victor Wembanyama (125-103). En sortie de banc, il a joué 16 minutes et inscrit 4 points, capté 3 rebonds, délivré 1 passe décisive et volé 1 ballon. Il a même signé son premier wedgie en carrière, lorsque le ballon est resté coincé entre l'arceau et la planche sur un tir.

Tandis que Tom Compernol a confirmé sa place dans la rotation des Knicks, marquant 2 points à un quart aux tirs avec 3 rebonds et 3 passes décisives en 14 minutes lors de la victoire 109 à 97 contre Cleveland. Cette performance illustre la différence de traitement entre les jeunes Français déjà intégrés au sein des équipes championnes et ceux qui luttent pour leurs minutes.