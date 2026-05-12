NBA News: Spurs-Timberwolves Game 5 Could Be Crucial Without De'Aaron Fox and Dylan Harper

The NBA's San Antonio Spurs and Minnesota Timberwolves are in a 2-2 series. The series has been affected with injuries, with multiple players requiring time off court during Game 4. This article reveals further injury updates and discusses the potential impact of losing key players De'Aaron Fox and Dylan Harper.

NBA - Le Match 5 sous haute tension entre Spurs et Timberwolves (2-2) pourrait se faire sans les meneurs texans De'Aaron Fox et Dylan Harper, tous les deux touchés.

Cette série entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves fait des dégâts. Particulièrement le Match 4, qui a vu plusieurs joueurs tomber à terre, retourner aux vestiaires, ou être forcés à passer de longues minutes sur le banc pour récupérer.

En dehors d’qui a pris un coup dans le menton et qui s’est aussi tordu (sans gravité) la cheville, et dequi est passé proche de la suspension… Deux nouvelles victimes sont à compter, qui pourraient rater ce Match 5 qui s’annonce décisif. sont en effet incertains pour le retour de la série à San Antonio. Le premier souffre de la cheville, puisqu’un adversaire lui est tombé sur le pied dans une bataille pour un ballon au sol, et a tordu le bas de sa jambe.

Sa présence sera décidée au moment du match, qui doit débuter à 2h00 heure française. Quant à Harper, il s’est fait mal au genou sur une bataille au rebond à… 30 secondes du coup de sifflet final. Il est lui aussi incertain, avec environ 50% de chances de jouer. Une absence des deux meneurs, ou même de l’un des deux, serait un vrai coup dur pour les Spurs, tant ils ont été importants sur ces playoffs.

Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récentemente, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur





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Spurs Timberwolves Series Injuries Game 5 Key Players Impact

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