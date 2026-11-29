La NBA confirme le limogeage du coach des Wizards Brian Keefe. Ousmane Dieng réalise une excellente performance avec les Bucks. Analyse de la nuit française en NBA.

La ligue NBA a connu une nuit majeure pour les représentants français, marquée par un changement d'entraîneur à Washington et un exploit individuel à Milwaukee. Les Wizards ont limogé leur dirigeant technique Brian Keefe après une série de résultats décevants. Parallèlement, Ousmane Dieng s'est distingué en étant à un cheveu du triple-double pour les Bucks.

Le limogeage controversé des Wizards

Les Washington Wizards ont officiellement destitué Brian Keefe de ses fonctions d'entraîneur principal. Cette décision fait suite à un début de saison particulièrement difficile pour la franchise qui affiche maintenant un bilan de neuf victoires pour treize défaites. Le nouvel entraîneur de l'Australie, Adam Caporn, prend immédiatement les rênes de l'équipe en intérim.

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La décision est survenue après une lourde défaite à domicile contre le Magic d'Orlando. Les Wizards ont perdu ce match sur le score de 91 à 116, subissant un écart de vingt-cinq points. Les supporters ont exprimé leur mécontentement en huant l'ancien entraîneur à la Capital One Arena. Cette défaite intervient alors que les Wizards avaient battu le Magic la semaine précédente, rendant la chute d'autant plus lourde.

Performance d'Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Alex Sarr a disputé vingt-sept minutes de jeu lors de cette rencontre perdue. Le jeune international a marqué quinze points avec un tir à trois points à quatre pour dix. Il a également ajouté quatre rebonds et une passe décisive à son compteur. Le plan tactique des Orlando Magic consistait à laisser Sarr ouvert dans le coin et il a profité de cette liberté pour augmenter son pourcentage saisonnier à vingt-cinq pour cent.

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La performance de Bilal Coulibaly a été plus inquiétante face à la défense adverse. Il n'a marqué que neuf points en vingt-neuf minutes de jeu, terminant avec seulement quatre rebonds. Son efficacité au tir était particulièrement faible avec seulement trois réalisations sur douze tentatives. Coulibaly a semblé tendu et a subi la physicalité des intérieurs du Magic lors de cette soirée difficile.

Le quasi triple-double d'Ousmane Dieng

De l'autre côté du pays, les Milwaukee Bucks ont remporté une victoire surprise contre le Thunder de Oklahoma City. Le score final s'établissait à cent dix-neuf à cent onze, marquant la troisième victoire de l'équipe cette saison. Cette performance était principalement portée par Ousmane Dieng qui a joué un rôle déterminant dans cette victoire inattendue.

Ousmane Dieng a terminé avec treize points, neuf rebonds et neuf passes décisives. Il a affiché une efficacité maximale avec cinq tirs sur sept au panier, dont trois sur cinq à trois points. Il a également ajouté une interception et deux contres au bilan. Cette performance met en lumière ses qualités de création pour un joueur de deux mètres et neuf.

Rayan Rupert et la confiance retrouvée

Rayan Rupert a également profité de son temps de jeu pour marquer des points importants. L'ailier des Bulls a disputé vingt-sept minutes en sortie de banc lors d'une large défaite. Il a marqué dix points avec un tir efficace à quatre sur neuf. Il a complété son performance avec sept rebonds, une passe décisive et une interception.

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Ce match permet aux entraîneurs d'évaluer leurs jeunes joueurs dans un contexte de calendrier allégé pour les Wizards. Les prochains matchs offriront entre deux et trois jours de repos entre les rencontres. Pour les Bucks, cette victoire offre un moment de répit après un début de saison difficile. Les cadres absents ont laissé la place aux jeunes pour montrer leur potentiel.