NBA Finals: Spurs Struggle in Game 4, Knicks Take 3-1 Lead

The Spurs' hopes of a comeback in the NBA Finals were dealt a significant blow in Game 4, as the Knicks took a 3-1 lead with a thrilling comeback victory. The Spurs, who had been leading by 29 points at halftime, collapsed in the second half, allowing the Knicks to mount a remarkable comeback and secure the win.

NBA Finals - Scénario complètement dingue qui met les Spurs de Victor Wembanyama (24 points) en grande difficulté pour la suite de la série. Les Texans sont désormais menés 3-1 par les Knicks , au terme d'un Match 4 qu'ils menaient de 29 points... avant de complètement s'effondrer après une série de séquences lunaires (score final 107-106).

Qu’il va être dur pour les Spurs de se remettre de ce Game 4. Un quatrième match qui se joue dans le money-time, et une troisième défaite pour les coéquipiers de. Mais celui-ci est de loin le pire au vu du scénario. Forts de leur victoire au Game 3 qui a relancé la série, les Texans ont continué sur leur lancée pour réussir une première période tout simplement historique.

+27, soit le plus gros écart à la mi-temps par une équipe jouant à l'extérieur en finale NBA, et 14 tirs à 3-points réussis, tout simplement le record sur une mi-temps de finale NBA. Le Madison Square Garden avait perdu toute sa ferveur, et l'affaire semblait toute cuite. Mais c'était sans compter sur la jeunesse de ces Spurs. Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA.

Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur. Meilleur match en carrière pour Jaylen Hoard, les 29 points de Fournier n'évitent pas la défaite de l'Olympiako





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