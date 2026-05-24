NBA Finals 2025-2026, Match 4: OKC vs Spurs

The NBA Finals 2025-2026, Match 4 between the Oklahoma City Thunder and San Antonio Spurs is underway. The Spurs are trailing 2-1 in the series and need a win to stay in the game.

NBA 2025-2026, Finales de conférence, Match 4 On voit les joueurs d' OKC , jouer au delà de la limite du supportable. Coups, pieds, ceinturages qui sont signe d'une fébrilité selon moi.

Pourquoi les arbitres ne mettent-ils pas des fautes techniques? On voit les joueurs d'OKC, jouer au delà de la limite du supportable. Coups, pieds, ceinturages qui sont signe d'une fébrilité selon moi. Pourquoi les arbitres ne mettent-ils pas des fautes techniques?

Si votre observation était clairement justifiée pour le match 2, elle l'était beaucoup mois pour le troisième match, où la balance a été bien plus équilibrée sur les contacts. Je ne suis par ailleurs par sûr qu'il faille confondre vice et fébrilité. OKC joue sciemment avec la limite, car le champion en titre sait que c'est sa principale force. Et c'en est une.

Savoir jouer avec la limite, sans la dépasser outre-mesure, permet souvent de prendre l'avantage psychologique en plus de donner des résultats. Le travail de sape tend à décourager à la longue. Lors de la défaite au match 3 face à Oklahoma City (108-123) comme depuis le début de la série, les Spurs ont coulé dès que Victor... Je sais que ça n'a rien a voir mais Evan fournier a ete titré en euroligue aujourd'hui.

Un petit mot sur lui en espérant que Wemby s en inspire ? Je sais que ça n'a rien a voir mais Evan fournier a ete titré en euroligue aujourd'hui. Un petit mot sur lui en espérant que Wemby s en inspire ? On sent l'amoureux fou de basket, particulièrement attentif à la réussite de nos Français sur la scène internationale.

Il faut évidemment espérer que ce premier titre majeur pour Evan Fournier puisse inspirer Victor Wembanyama à des milliers de kiliomètres d'Athènes. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour l'équipe de France cet été ! Quelques déclas de conférence de presse d'avant-match, proposées par notre envoyé spécial Sami Sadik. Mitch Johnson (San Antonio Spurs) - « Est-ce que j’ai eu un message spécial pour les joueurs comme on est menés 2-1 ?

Non. On sait qu’on est menés. On sait qu’on prend l'avion pour pour Oklahoma City demain, on sait l'histoire qu'on va raconter si on est menés 3-1 (que remonter à 4-3 est rarissime en NBA). Mais je ne pense pas qu’on jouera forcément plus dur si je leur parle de ça avant le match.

» Mark Daigneault (Oklahoma City) - « Chaque match est le plus important de la saison à partir de maintenant. Peu importe le score de la série. Mais on voit que l'énergie change : prenez leur départ du match 3 (15-0 Spurs), ils étaient plus rapides, plus agressifs au rebond, toutes ces petites choses liées à l'énergie sont visibles. C'est le meilleur basket de la saison.

»Marquer 40 points ne sera jamais un prérequis à la victoire pour Wembanyama. Mais ce sera toujours un bonus qui rapprochera inexorablement son équipe du succès. Les Knicks ont dominé les Cavaliers (121-108), samedi soir à Cleveland, pour prendre un avantage 3-0 dans la série et se rapproche... Pensez-vous les San Antonio Spurs encore capables de remporter la série face à l'Oklahoma City Thunder ?

Selon le site Champs or Chumps, l'histoire de la NBA indique que les équipes ayant remporté le match 3 d'une série à égalité 1-1 ont remporté la série dans 77,4% des cas. Vous souhaitez comprendre pourquoi les Spurs ne peuvent pas se permettre d'être menés 3-1 à l'issue du match de cette nuit ? 95,1% des équipes ayant remporté le match 4 pour mener 3-1 ont ensuite dominé la série.

On s'en était passé jusque-là, mais allons chercher dans le point météo des motifs d'espoir pour San Antonio qui ne peut se permettre de perdre ce match 4 ! J'ai ainsi demandé à notre envoyé spécial Maxime Aubin de nous peindre une petite carte postale. Retour à une météo habituelle aujourd'hui à San Antonio, avec une trentaine de degrés et un grand soleil, accompagné d'humidité, après plusieurs jours, voire semaines d'orages et de pluie.

Le printemps est encore respirable dans le sud du Texas, avant que l'été et ses températures caniculaires ne s'installent (+40 degrés). Les infrastructures de la ville sont construites en conséquence, à l'image de Frost Bank Center, où la climatisation tourne à plein régime à l'intérieur. Il faut même mettre un pull sur le dos pour ne pas avoir froid..





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Finals Match 4 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Victor Wembanyama Evan Fournier Basket Conference Series Energy Balance Contacts Success Motifs D'espoir Météo Infrastructures Frost Bank Center Climatisation Pull Barnes Bryant Rotations OKC Spurs History Chance Success Rate Match 3 Match 4 Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACRE affiche un gain de 13% dans les interventions de 2025L'ACRE ( Agence de Cocréance et de Rénovation Économique ) a enregistré un gain de 13 % dans les interventions de 2025, dont 78 % ont été dédié à la population âgée. Acteur primordial sur le territoire pour son rôle dans l'économie sociale et solidaire, l'association a fait irruption de son bilan 2025 en présence des salariés, des élus et partenaires.

Read more »

Bon plan TV LG : ce 43' 4K 2025 passe à 296€ chez PCComponentesTrouver un téléviseur 4K équipé du processeur α7 Gen8 de LG à moins de 300 € est une configuration que l'on ne rencontre pas tous les jours. PCComponentes affiche le LG 43UA74003LB à 296,37 € au lieu de 660,99 €, une décote de 55 % qui mérite qu'on analyse ce que recouvre vraiment cette offre.

Read more »

Cotentin : cette commune célèbre les 25 bébés nés en 2025 autour de l’arbre des naissancesAux Pieux (Manche), la fête des familles revient samedi 30 mai 2026 avec spectacles, ateliers et jeux autour de l’arbre des naissances planté pour les 25 bébés nés en 2025.

Read more »

Malgré la guerre, le pèlerinage de la Mecque attire plus de visiteurs qu'en 2025Plus de 1,5 million de pèlerins musulmans sont arrivés depuis l'étranger en Arabie saoudite pour le hajj, selon un responsable local, dépassant déjà le nombre d...

Read more »