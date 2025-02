NBA All-Star Game 2025 : Un Mini-Tournoi Inédits Avec Quatre Équipes

Le NBA All-Star Game 2025, qui se tiendra le 16 février 2025 à San Francisco, marquera l'arrivée d'un format inédit avec un mini-tournoi de quatre équipes. Les 24 joueurs sélectionnés, répartis en trois équipes, seront choisis par les commentateurs de TNT et se retrouveront pour trois nuits d'événements exceptionnels.

Alors que le Super Bowl 2025 a captivé des millions de téléspectateurs, les amateurs de sport, en particulier de basket-ball, ont de quoi se réjouir avec le prochain NBA All-Star Game 2025, prévu le 16 février 2025. Le All-Star Weekend, qui se déroule du 14 au 16 février 2025, promet trois nuits d'événements exceptionnels. La 74e édition du NBA All-Star Game accueillera la région de la baie de San Francisco au Chase Center , le domicile des Golden State Warriors.

Cet événement annuel oppose les meilleurs joueurs de la NBA. Cette année, les matchs uniques traditionnels sont remplacés par un format inédit : un mini-tournoi avec quatre équipes et trois matchs. Deux équipes s'affronteront dans une demi-finale, tandis que les deux autres s'affrontent dans une seconde demi-finale. Les vainqueurs des deux demi-finales s'affronteront ensuite dans une finale décisive. Le vainqueur de chaque match sera l'équipe qui atteindra ou dépassera les 40 points en premier. Concernant la composition des équipes, chacune sera composée de huit joueurs. Les 24 joueurs sélectionnés sont répartis en trois équipes et choisies par les commentateurs de TNT, diffuseur historique de la NBA, Inside the NBA, ainsi que par Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith.La composition des équipes a été dévoilée lors de la sélection du NBA All-Star, qui a eu lieu le jeudi 6 février sur TNT. Shaquille O’Neal a construit son équipe autour de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. À ce trio de superstars s'ajoutent James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, Jaylen Brown et Jayson Tatum. Une véritable équipe de légendes de la Ligue. Charles Barkley a quant à lui recruté les sept joueurs internationaux présents dans la Draft : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns et Donovan Mitchell. Kenny Smith a concentré son équipe sur les nouvelles stars émergentes, avec Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham et Tyler Herro.La 74e édition du NBA All-Star Game se déroulera le 16 février au Chase Center à 20h.





